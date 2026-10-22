information fournie par Reuters • 22/10/2026 à 09:47

France: Le climat des affaires dans l'industrie progresse en octobre

Des gens marchent dans une rue de Paris

‌Le climat ​des affaires dans l'industrie en France ​a progressé plus ​que prévu ⁠en octobre par ‌rapport au mois précédent, montre ​l'enquête ‌mensuelle de ⁠conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur du ⁠climat ‌des affaires dans ⁠le ‌secteur s'établit ⁠à 105 points en ⁠octobre, ‌après 101 points ​en ‌septembre.

Les analystes interrogés par Reuters ​tablaient en ⁠moyenne sur 101 points en octobre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)