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France: Le climat des affaires dans l'industrie progresse en octobre
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 09:47

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Des gens marchent dans une rue de Paris

Des gens marchent dans une rue de Paris

‌Le climat ​des affaires dans l'industrie en France ​a progressé plus ​que prévu ⁠en octobre par ‌rapport au mois précédent, montre ​l'enquête ‌mensuelle de ⁠conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur du ⁠climat ‌des affaires dans ⁠le ‌secteur s'établit ⁠à 105 points en ⁠octobre, ‌après 101 points ​en ‌septembre.

Les analystes interrogés par Reuters ​tablaient en ⁠moyenne sur 101 points en octobre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

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