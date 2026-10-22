France: Le climat des affaires dans l'industrie progresse en octobre

Des gens marchent dans une rue de Paris
Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé plus que prévu en octobre par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.
L'indicateur du climat des affaires dans le secteur s'établit à 105 points en octobre, après 101 points en septembre.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 101 points en octobre.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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