Maurel & Prom-Hausse de 1% de la production, le CA bondit au S1

Maurel & Prom (M&P) MAUP.PA a fait état mardi d'une production en légère hausse au premier semestre, tandis que le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 27% par rapport au semestre précédent.

L'opérateur pétrolier français a indiqué que sa production totale s'établissait à 37.890 bep/j, contre 37.637 bep/j un an plus tôt, soit une hausse de 1% en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 366 millions d'euros au premier semestre, contre 289 millions d'euros un an plus tôt.

M&P a par ailleurs déclaré avoir signé en juillet un accord pour le refinancement de la dette bancaire pour un montant de 465 millions d'euros signé en juillet 2026, en vue d'une finalisation au quatrième trimestre 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)