(Actualisé avec Boeing et Nebius, résultats de General Motors, 3M et Hasbro, précisions sur le secteur de l'IA, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,24% pour le Nasdaq .IXIC :

* GENERAL MOTORS GM.N a relevé mardi ses prévisions pour l'année, après avoir fait état d'une hausse de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre grâce aux ventes de SUV et de pick-ups.

* 3M MMM.N a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice annuel, aidé par ses mesures de maîtrise des coûts, des hausses de prix et la bonne performance dont continue de faire preuve sa division "Sécurité et Industrie".

L'action du conglomérat industriel progresse d'environ 6% en avant-Bourse.

* HASBRO HAS.O a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, misant sur la demande pour son activité de jeux numériques et sur l'attrait durable de son jeu de cartes "Magic:The Gathering", malgré les incertitudes pesant sur les dépenses de consommation.

L'action prend environ 2% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N a demandé au gouvernement américain de faire pression sur l'Union européenne (UE) pour qu'elle fasse preuve de transparence concernant un programme de prêts d'un montant de 3 milliards d'euros accordé à Airbus.

* SECTEUR DE L'IA - Une juge fédérale de San Francisco a entériné l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par la société d'intelligence artificielle Anthropic dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui l'accusaient d'avoir utilisé abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, Claude. Il s'agit du plus important montant jamais enregistré dans une affaire de droit d'auteur aux Etats-Unis. Anthropic est soutenue notamment par ⁠AMAZON

AMZN.O et ALPHABET GOOGL.O .

Les États-Unis et la Chine prévoient par ailleurs d'organiser des pourparlers sur l'intelligence artificielle (IA) en septembre, ont dit à Reuters cinq sources proches du dossier, à un moment où les deux pays sont confrontés au défi de réglementer un secteur dans lequel s'affrontent des modèles de plus en plus puissants.

* NEBIUS NBIS.O progresse de 7,7% après que NVIDIA

NVDA.O a révélé lundi détenir une participation passive de 9,3% dans cette entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud.

* CRACKER BARREL CBRL.O grimpe de 7,6% dans les transactions hors séance après avoir dit anticiper désormais un chiffre d'affaires annuel au-dessus de la fourchette initialement donnée. L'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026 de la chaîne de restauration devrait également dépasser les attentes.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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