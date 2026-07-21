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Maurel & Prom : envolée du chiffre d'affaires au 1er semestre, bilan financier renforcé
information fournie par AOF 21/07/2026 à 11:33

(Zonebourse.com) - Maurel & Prom ( 2,02% à 8,08 euros) enregistre l'une des plus fortes progressions du SBF 120, porté par la publication de solides indicateurs au premier semestre 2026. Sur les six premiers mois de l'année, le producteur d'hydrocarbures a généré un chiffre d'affaires consolidé de 366 millions de dollars, en croissance de 27% par rapport au 2e semestre 2025. Cette dynamique s'appuie notamment sur la forte progression du prix de vente moyen du pétrole qui s'est établi à 103,8 USD/baril sur la période, soit un bond de 53% par rapport au 2e semestre 2025.

Par ailleurs, la compagnie pétrolière et gazière précise que "ses activités de services ont généré des revenus de 5 MUSD sur ce 1er semestre. Le retraitement des décalages d'enlèvements, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 27 MUSD.

Production en hausse

Sur le plan opérationnel, la production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) ressort à 37 890 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) , en hausse de 3% par rapport au 2e semestre 2025.

Hors Venezuela (non consolidé dans les ventes), la production consolidée du groupe en part M&P s'établit à 29 542 bep/j, en augmentation de 5%. La production valorisée (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 334 MUSD.

Sur le plan financier, Maurel & Prom consolide sa structure avec une position de trésorerie nette positive de 255 MUSD au 30 juin 2026, contre 179 MUSD au 31 décembre 2025.

La trésorerie brute s'élève à 368 MUSD face à une dette brute qui atteint 113 MUSD, dont 79 MUSD de dette bancaire.

Au total, la liquidité disponible s'élève à 498 MUSD à la fin du semestre, comprenant la trésorerie disponible et la tranche de RCF (revolving credit facility = facilité de crédit renouvelable) non tirée. Le groupe dispose par ailleurs d'une tranche supplémentaire de 100 MUSD de prêt d'actionnaire non utilisée.

Portzamparc confirme que "la performance de la société pétrolière et gazière sur ce premier semestre est légèrement supérieure à ses attentes, tirée par la forte hausse des cours du Brent sur la période". Le bureau d'études souligne que "le groupe continue de tirer profit de la qualité de son portefeuille d'actifs qui devrait encore profiter des plans de CapEx en cours (développement des actifs en Tanzanie, en Angola et en Colombie). Il maintient sa recommandation renforcer avec un objectif de cours inchangé à 10 EUR.

Un refinancement stratégique pour préparer l'avenir

Pour pérenniser cette dynamique, le 10 juillet 2026, Maurel & Prom a signé un accord avec ses partenaires bancaires en vue de refinancer sa dette. Cet accord prévoit la mise en place d'une facilité de 465 MUSD d'une maturité de cinq ans, comprenant 300 MUSD de prêt à terme et 165 MUSD de RCF. Ce refinancement devrait générer environ 250 MUSD de liquidité additionnelle. La satisfaction des conditions préalables à sa finalisation est attendue d'ici début octobre 2026.

Sur ce point, Oddo BHF explique que "cette structure financière particulièrement solide confère à Maurel & Prom une flexibilité importante pour poursuivre sa stratégie de croissance, tant organique que par le biais d'acquisitions (M&A) qui devrait s'accélérer une fois le prix du pétrole normalisé de notre point de vue". L'intermédiaire financier maintient son opinion à surperformance sur le titre de la société pétrolière avec une cible conservée à 11 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 11:33:00.

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