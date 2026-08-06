Maurel & Prom : envolée des résultats au 1er semestre 2026

Maurel & Prom gagne 0,82% à 7,98 euros, affichant l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Le marché salue la publication de résultats semestriels solides, portés par un environnement de prix favorable et l'excellente performance de ses actifs. La société spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel enregistre ainsi une progression significative de l'ensemble de ses indicateurs financiers. Elle conserve une structure financière très solide pour se donner les moyens de son expansion stratégique.

Une rentabilité financière portée par la hausse des cours du pétrole

Sur les six premiers mois de l'année 2026, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 366 MUSD, en hausse de 27%. Cette progression a été largement tirée par un prix de vente moyen du pétrole en forte hausse de 46%, à 103,8 USD le baril. Comme le souligne Oddo BHF, "les revenus bénéficient également d'un effet positif de 27 MUSD lié aux décalages d'enlèvements et à la revalorisation des stocks, contre un impact négatif de 34 MUSD un an auparavant".

Porté par cette dynamique de prix et une maîtrise rigoureuse des coûts d'exploitation, l'EBITDA s'envole de 63% pour atteindre 227 MUSD, tandis que le résultat opérationnel grimpe de 64% à 161 MUSD.

Son résultat net consolidé a bondi de 78% sur un an à 191 MUSD. Le résultat net part du groupe ressort à 183 MUSD, marquant une augmentation spectaculaire de 74% sur un an.

"Maurel & Prom voit l'ensemble des agrégats de rentabilité augmenter plus que nous l'anticipions, tiré par la hausse des prix du Brent sur la période et une excellente maîtrise des charges. Cette publication ne fournit à ce stade pas de nouveaux éléments sur l'acquisition des actifs de Gran Tierra Energy. Nous ajusterons nos scénarios après un contact société", a relevé Portzamparc.

Stabilité de la production et exécution des projets opérationnels

Sur le plan opérationnel, au 1er semestre 2026, la production du groupe en part M&P s'est établie à 37 890 bep/j, en légère hausse de 1% sur un an.

Le groupe a poursuivi le développement stratégique de son portefeuille sur ses différents ancrages géographiques :

- Colombie : poursuite de l'intégration du bloc de gaz naturel Sinu-9.

- Tanzanie : mise en production réussie de nouveaux puits sur le champ gazier de Mnazi Bay.

- Venezuela : reprise des exportations de brut via la co-entreprise Petrocedeno, renforçant les volumes commercialisés.

"Nous avons poursuivi l'exécution de nos projets de développement et la reprise des exportations de brut au Venezuela", s'est félicité Olivier de Langavant, directeur général de Maurel & Prom.

Génération de cash élevée

Grâce à cette excellente performance opérationnelle, le flux généré par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement au 1er semestre 2026 s'élève à 161 MUSD. Malgré un impact négatif de 38 MUSD lié au BFR sur la période, le flux de trésorerie opérationnel atteint 123 MUSD contre 108 MUSD au 1er semestre 2025.

Après financement des investissements de développement (capex de l'ordre de 46 MUSD sur le semestre), le flux de trésorerie disponible s'élève à 77 MUSD, soit une hausse de 21% en glissement annuel.

Selon Olivier de Langavant, "la génération de trésorerie permet à la société de poursuivre sa politique de retour aux actionnaires tout en finançant ses investissements, et l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur, annoncée la veille, lui ouvre une nouvelle phase de développement."

Cette forte génération de cash a permis au groupe d'honorer son engagement de retour aux actionnaires (notamment avec le versement d'un dividende annuel au titre de l'exercice 2025 distribué début juillet) tout en renforçant son bilan :

Le groupe affiche une position de trésorerie nette positive de 257 MUSD au 30 juin 2026, contre 179 MUSD au 31 décembre 2025.

La trésorerie brute s'élève à 370 MUSD, tandis que la dette brute atteint 113 MUSD, dont 79 MUSD de prêt à terme bancaire et 34 MUSD de prêt d'actionnaire.

La liquidité disponible s'élève à 500 MUSD au 30 juin 2026, comprenant la tranche de RCF non tirée de la ligne de crédit renouvelable (RCF : Revolving Credit Facility) de 130 MUSD. Le groupe dispose par ailleurs d'une tranche additionnelle de 100 MUSD de prêt d'actionnaire non tirée.

Rachat majeur de Gran Tierra Energy

Cette flexibilité financière prépare le groupe à sa plus importante transformation stratégique. La veille de la publication, Maurel & Prom a annoncé l'acquisition auprès de Gran Tierra Energy (société énergétique basée à Calgary au Canada) d'un vaste portefeuille d'actifs en Colombie et en Equateur pour 1,33 MdUSD (sous réserve des ajustements usuels et avec une date d'effet économique au 31 mars 2026).

La transaction, dont la finalisation est attendue autour du 31 décembre 2026, permettra au groupe français d'établir une plateforme pétrolière opérée de premier plan en Amérique latine. Celle-ci s'appuie sur une production en part M&P de 29 026 b/j au 1er semestre 2026 et sur 144 millions de barils de réserves certifiées 2P au 31 décembre 2025 (hors actifs de Tisquirama acquis au 1er trimestre 2026).

Le portefeuille acquis est majoritairement opéré et comprend des actifs en production, des projets de développement ainsi que des permis d'exploration répartis dans les bassins de Middle Magdalena Valley, Putumayo et Llanos en Colombie, ainsi que dans le bassin Oriente en Equateur. La production est entièrement constituée d'huile et bénéficie d'infrastructures existantes de traitement, de stockage et de transport, ainsi que de plusieurs voies d'évacuation de la production.

Pour financer cette transaction et anticiper les besoins du nouvel ensemble, Maurel & Prom a signé le 10 juillet 2026 un accord de refinancement majeur avec ses partenaires bancaires. Il prévoit la mise en place d'une facilité de 465 MUSD d'une maturité de cinq ans, comprenant 300 MUSD de prêt à terme et 165 MUSD de RCF. Ce refinancement devrait générer environ 250 MUSD de liquidités supplémentaires d'ici début octobre 2026.

"Cette transaction permettra quasiment de doubler la taille du groupe tout en offrant un important potentiel de croissance organique avec un objectif de production nette d'environ 40 000 b/j à horizon 2029-2030 sur les actifs acquis. Le refinancement bancaire signé en juillet, qui devrait générer environ 250 MUSD de liquidité additionnelle, sécurise par ailleurs le financement de cette opération structurante", a commenté à ce sujet Oddo BHF.