Maurel & Prom - Activité pour le premier semestre 2026

Production du Groupe en part M&P au premier semestre 2026 : 37 890 bep/j, en augmentation de 3% par rapport au second semestre 2025



-Production en part M&P de 13 896 b/j au Gabon, en hausse de 1%

-Production en part M&P de 3 901 b/j en Angola, en baisse de 9%

-Production de gaz en part M&P de 62,8 Mpc/j en Tanzanie, en hausse de 4%

-Production de gaz en part M&P de 7,6 Mpc/j en Colombie

-Production d’huile en part M&P Iberoamerica de 8 349 b/j au Venezuela, en baisse de 1%



Chiffre d’affaires de 366 M$, en hausse de 27% par rapport au second semestre 2025

-Prix de vente de l’huile de 103,8 $/b, en hausse de 53% par rapport au second semestre 2025 (68,0 $/b)

-Production valorisée de 334 M$, en augmentation de 37% par rapport au second semestre 2025

-Contribution au chiffre d’affaires de 5 M$ pour les activités de services, et impact positif de 27 M$ des décalages d’enlèvements