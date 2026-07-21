Maurel & Prom - Activité pour le premier semestre 2026

Production du Groupe en part M&P au premier semestre 2026 : 37 890 bep/j, en augmentation de 3% par rapport au second semestre 2025
-Production en part M&P de 13 896 b/j au Gabon, en hausse de 1%
-Production en part M&P de 3 901 b/j en Angola, en baisse de 9%
-Production de gaz en part M&P de 62,8 Mpc/j en Tanzanie, en hausse de 4%
-Production de gaz en part M&P de 7,6 Mpc/j en Colombie
-Production d’huile en part M&P Iberoamerica de 8 349 b/j au Venezuela, en baisse de 1%
Chiffre d’affaires de 366 M$, en hausse de 27% par rapport au second semestre 2025
-Prix de vente de l’huile de 103,8 $/b, en hausse de 53% par rapport au second semestre 2025 (68,0 $/b)
-Production valorisée de 334 M$, en augmentation de 37% par rapport au second semestre 2025
-Contribution au chiffre d’affaires de 5 M$ pour les activités de services, et impact positif de 27 M$ des décalages d’enlèvements
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer