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Maurel & Prom - Activité 9 mois 2026
information fournie par Boursorama CP 22/10/2026 à 07:52

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Production du Groupe en part M&P de 39 126 bep/j sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 4% par rapport à 2025, avec une accélération au T3 (+8% par rapport au T2)

Forte progression de la production valorisée à 521 M$ (+32%) et du chiffre d'affaires consolidé à 574 M$ (+17%)

Découverte de gaz prometteuse avec le puits Kasa-1X en Tanzanie

Poursuite des développements opérationnels en Angola et des exportations au Venezuela

Avancées importantes vers la finalisation de l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur

Structure financière renforcée grâce à un refinancement de 465 M$, portant la liquidité bancaire disponible à 505 M$

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MAUREL & PROM
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