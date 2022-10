Mauna Kea Technologies annonce le succès d'une étude clinique sur la prédiction de la rémission chez les patients atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) et sa publication dans Gastroenterology

- La surveillance dynamique de la barrière intestinale par endomicroscopie laser confocale s'avère bien supérieure aux biomarqueurs endoscopiques et histologiques comme prédicteurs de rémission à long terme

- La cicatrisation de la barrière intestinale apparaît comme un nouveau critère d'évaluation thérapeutique clé pour les MICI



Paris et Boston, le 31 octobre 2022 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui le succès d'une étude clinique prospective à long terme sur la prédiction des effets indésirables majeurs chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) en utilisant l'endomicroscopie confocale laser avec Cellvizio®. Les résultats finaux de l'essai ERIca (Erlangen Remission in IBD, clinicaltrials.gov NCT05157750) sont maintenant publiés dans Gastroenterology, la revue phare de l'American Gastroenterological Association, dans l'article « Intestinal barrier healing is superior to endoscopic and histologic remission for predicting major adverse outcomes in IBD: the prospective ERIca trial » [1].



