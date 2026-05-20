Mauna Kea obtient le feu vert des Emirats et de la Turquie pour déployer "CellTolerance"

Le spécialiste de l'endo-microscopie mise sur une forte prévalence du syndrome de l'intestin irritable au Moyen-Orient pour soutenir l'expansion commerciale de son programme dédié aux intolérances alimentaires.

Mauna Kea Technologies annonce l'obtention des autorisations réglementaires aux Emirats arabes unis (EAU) et en Turquie pour son système Cellvizio de troisième génération et ses sondes associées, ainsi que les premières ventes commerciales de CellTolerance dans la région. La société précise avoir déjà réalisé une première implantation commerciale aux EAU ce trimestre.

Le groupe précise que le Moyen-Orient représente un fort potentiel de croissance en raison d'une prévalence particulièrement élevée du syndrome de l'intestin irritable (SII) et des intolérances alimentaires. Une étude citée par la société fait état d'une prévalence moyenne du SII de 27% dans le monde arabe, atteignant près de 39% chez certains jeunes adultes aux EAU.

Mauna Kea déploiera CellTolerance selon un modèle de paiement à la charge du patient, jugé adapté au développement du secteur privé de santé dans la région et à une demande croissante pour des solutions de médecine personnalisée.

"Les EAU et la Turquie sont des marchés très prometteurs pour CellTolerance", ajoute Sacha Loiseau, président-directeur général de Mauna Kea Technologies, qui estime que cette offre répond à "un défi de santé publique critique" dans la région.

Le titre a reculé de 2% aujourd'hui à Paris mais signe une progression de 138% depuis le début de l'année.