Mauna Kea: le titre plie après un point sur la trésorerie

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies a confirmé mardi soir son objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% en 2024.



Au cours du troisième trimestre 2024, le spécialiste de l'imagerie médicale a fait état d'un chiffre d'affaires hors revenus de licence de 1,2 million d'euros, en hausse de 24% grâce à l'augmentation des ventes de systèmes.



Le spécialiste de l'endomicroscopie laser par minisonde et par aiguille a confirmé par ailleurs sa trajectoire d'abaissement du seuil de rentabilité avec une réduction de 9% des dépenses opérationnelles.



Mais sa perte nette sur les six premiers mois de l'année s'est établie à 4,7 millions d'euros, en fort creusement par rapport au premier semestre 2023 qui avait bénéficié d'un produit non récurrent de 7,7 millions d'euros.



A la fin juin, sa trésorerie ressortait à 3,8 million d'euros, offrant une visibilité financière jusqu'à la fin du premier trimestre 2025, ce qui conduit la société à rechercher activement de nouvelles solutions de financement afin d'étendre sa visibilité financière.



Suite à cette publication, le titre chutait de plus de 8% mercredi à la Bourse de Paris à la mi-journée.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES 0,30 EUR Euronext Paris -11,54%