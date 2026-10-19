Mattel nomme Peter Griffith, ancien d'Amgen, au poste de directeur financier, en remplacement de Paul Ruh

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Mattel MAT.O a nommé lundi Peter Griffith au poste de directeur financier, en remplacement de Paul Ruh, alors que le fabricant de Barbie fait face à la pression des investisseurs pour mieux monétiser sa propriété intellectuelle, suite au départ surprise de son directeur général de longue date, Ynon Kreiz.

Voici quelques détails:

* M. Griffith, qui occupait auparavant le poste de directeur financier chez Amgen AMGN.O , prendra ses nouvelles fonctions mardi, a indiqué Mattel

* Mattel a ajouté que M. Ruh, qui occupait le poste de directeur financier depuis un peu plus d’un an, exercerait une fonction de conseil jusqu’à la fin de l’année

* Le fabricant de jouets a nommé Roger Lynch, directeur général de Condé Nast, au poste de directeur général à la fin du mois dernier, après que Ynon Kreiz eut démissionné pour rejoindre Paramount Skydance en tant que co-directeur général

* À la suite de ce changement à la tête de l’entreprise, Mattel a été exhortée à explorer des alternatives stratégiques, notamment une vente, une fusion ou une cession d’actifs majeure, au début du mois par l’investisseur Ariel Investments