Mattel en baisse : les prévisions de bénéfices annuels ne sont pas à la hauteur des attentes
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de Barbie Mattel

MAT.O ont baissé de ~13% à 18,40 $ après la cloche ** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations après avoir manqué les estimations du quatrième trimestre, la faiblesse des dépenses discrétionnaires ayant pesé sur la demande de jouets

** Le bénéfice ajusté par action pour 2026 devrait se situer entre 1,18 $ et 1,30 $, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,75 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 1,77 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 1,84 milliard de dollars

** Le bénéfice trimestriel ajusté de 39 cents par action est inférieur à l'estimation de 54 cents

** La société dévoile un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, qui devrait être achevé d'ici 2028 ** MAT acquiert les 50 % restants de Mattel163, dans le cadre d'une coentreprise avec la société chinoise NetEase, pour 159 millions de dollars

** Annonce d'un accord de licence pluriannuel avec Paramount Skydance PSKY.O pour développer et commercialiser des produits Teenage Mutant Ninja Turtles à partir de 2027

** L'action a augmenté de ~12% en 2025

