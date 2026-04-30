Mattel crée la surprise avec un bénéfice net au 1T, grâce à un gain exceptionnel

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le géant américain du jouet Mattel a annoncé mercredi un bénéfice net quand les marchés attendaient une perte, comme un an plus tôt, une surprise qui a découlé d'un gain comptable exceptionnel.

Entre janvier et mars, l'entreprise a engrangé un chiffre d'affaires de 862,2 millions de dollars (+4% sur un an) et dégagé un bénéfice net de 61 millions de dollars, contre une perte de 40,3 millions un an plus tôt.

Le consensus des analystes de Factset anticipait respectivement 808 millions et une perte nette de 72 millions.

Rapporté par action et à données comparables, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 20 cents, contre une perte de 2 cents un an plus tôt et un consensus sur une perte de 21 cents.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street, l'action Mattel progressait de 1,07%.

Mattel a expliqué avoir profité d'un gain de 148 millions de dollars lié au changement de prise en compte de sa participation dans Mattel163, un studio spécialisé dans les jeux pour mobiles dont il vient d'acquérir le solde du capital.

Le groupe d'El Segundo (Californie) en est désormais propriétaire à 100% et a évoqué le "lancement prochain de deux jeux mobiles auto-produits". Il a aussi évoqué la sortie mondiale dans les salles obscures le 5 juin du film "Les Maîtres de l'Univers", adaptation de la franchise du même nom.

Ynon Kreiz, PDG de Mattel, s'est félicité dans le communiqué d'"un bon début d'année, avec une croissance des ventes et une demande positive des consommateurs".

Selon lui, l'entreprise a aussi continué de progresser stratégiquement pour profiter à plein des opportunités de sa marque, "tirée par les jeux et les divertissements familiaux".

"Nous constatons une accélération du chiffre d'affaires au deuxième trimestre", a-t-il relevé.

Au premier trimestre, les ventes ont progressé de 15% à l'international mais se sont repliées de 3% en Amérique du Nord.

A noter que les ventes ont reculé de 8% dans la catégorie Poupées, du fait principalement d'un déclin de Barbie, et de 16% dans la catégorie Petite enfance, à cause d'une désaffection pour Fisher-Price avant tout.

A l'inverse, elles ont bondi de 17% dans les Véhicules, profitant surtout du succès de Hot Wheels, et de 21% dans les Figurines et jeux, grâce à la réussite de plusieurs produits.

Le groupe a confirmé ses prévisions ajustées pour l'ensemble de l'année, adaptant simplement certaines à son nouveau périmètre: le bénéfice net par action est attendu entre 1,27 et 1,39 dollar et le bénéfice opérationnel entre 580 et 630 millions.

La croissance attendue du chiffre d'affaires est inchangée (+3% à +6%).