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Mattel au beau fixe
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:14

Le géant américain du jouet, qui reste sur trois séances de suite dans le vert à Wall Street, a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, surprenant les marchés avec un bénéfice net alors qu'une perte était anticipée, comme un an plus tôt. Cette performance s'explique toutefois par un élément exceptionnel d'ordre comptable.

Sur la période de janvier à mars, le groupe américain de jouets a enregistré un chiffre d'affaires de 862,2 millions de dollars, en hausse de 4% sur un an, ainsi qu'un bénéfice net de 61 millions de dollars, contre une perte de 40,3 millions un an plus tôt. Le consensus tablait pour sa part sur des revenus de 808 millions de dollars et une perte nette de 72 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint 20 cents, contre une perte de 2 cents un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient une perte de 21 cents.

Le PDG de Mattel, Ynon Kreiz, s'est félicité d'" un bon début d'année ", marqué par une progression des ventes et une demande des consommateurs jugée favorable. Il indique également constater une accélération du chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

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