Matt Damon qualifie “L'Odyssée” de film le plus exigeant de sa carrière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rollo Ross

Matt Damon a incarné le héros d’action Jason Bourne, un astronaute échoué sur Mars et des dizaines d’autres personnages, mais c’est son rôle du roi grec Ulysse qui, selon lui, a représenté son plus grand défi à l’écran.

Le réalisateur Christopher Nolan a tenu à privilégier les effets pratiques et les décors à l’échelle réelle plutôt que les raccourcis numériques pour son adaptation de “L’Odyssée”, qui sortira en salles le 17 juillet. Ce film de près de trois heures produit par Universal Pictures CMCSA.O , premier long métrage entièrement tourné avec des caméras IMAX, adapte l’un des plus anciens récits de l’histoire de l’humanité.

“C’est ainsi qu’un film aurait été réalisé il y a 80 ans”, a déclaré Damon. “Tout est réalisé directement à la caméra. Vous savez, si vous voyez mille personnes, c’est qu’il y a bien mille personnes sur place. Les navires, ce sont de vrais navires à l’arrière-plan.”

“L’Odyssée” de Nolan a été tournée dans six pays, dont le Maroc, la Grèce et l’Islande. Matt Damon et ses partenaires ont dû travailler dans des conditions météorologiques extrêmes, avec des vents violents et une pluie battante qui les malmenaient à bord de navires en pleine mer.

“C’était sans aucun doute le film le plus difficile, le plus exigeant, que j’aie jamais tourné”, a-t-il déclaré.

“L’Odyssée”, le poème épique, remonte, sous sa forme écrite, au VIIe ou VIIIe siècle avant J.-C. environ, et l’on pense généralement qu’il était déjà chanté auparavant dans le cadre de la tradition orale. L’histoire est centrée sur Ulysse, qui tente de rentrer chez lui après avoir mis au point la stratégie qui a permis aux Grecs de remporter la guerre de Troie.

Au cours de son voyage à travers les mers, Ulysse rencontre des sorcières, des monstres et des dieux avant de retrouver enfin sa femme, Pénélope (Anne Hathaway), et son fils, Télémaque (Tom Holland).

“Ce qui est génial dans ce texte, c’est son actualité, vous voyez, et les leçons que nous pouvons tous en tirer”, a déclaré Holland. “Il s’agit de l’importance de l’amour et de la loyauté, de la persévérance, de l’échec, d’assumer ses actes, de distinguer le bien du mal, et tout ce genre de choses. Je pense que c’est extrêmement d’actualité.”

Le film, qui fait suite au blockbuster de 2023 “Oppenheimer” – lauréat de l’Oscar du meilleur film – réalisé par Nolan, a coûté 250 millions de dollars. Les fans ont commencé à s’arracher les billets pour “Odyssey” il y a un an, lorsque les places dans certaines salles IMAX ont été mises en vente. Les analystes du box-office s’attendent à ce que son week-end d’ouverture rapporte entre 80 et 100 millions de dollars aux États-Unis et au Canada.

Zendaya, qui incarne la déesse Athéna, a déclaré qu’elle était “sans voix” après avoir découvert l’adaptation de Nolan de ce récit classique. “C’est une expérience émotionnelle tellement viscérale qu’on a vraiment l’impression de vivre cette odyssée aux côtés d’Ulysse tout au long du film”, a-t-elle déclaré. “On est avec lui, vous voyez, du début à la fin. C’est implacable.”