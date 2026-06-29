Matador Resources en hausse après l'acquisition des actifs de Cardinal Midstream pour 752 millions de dollars

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29 juin - ** Les actions de la société pétrolière et gazière Matador Resources MTDR.N progressent de 1,5 % à 50,64 dollars

** San Mateo Midstream, la coentreprise de Matador spécialisée dans le secteur intermédiaire, va acquérir les unités d'exploitation de Cardinal Midstream Partners pour 752 millions de dollars en espèces

** Les actifs de Cardinal comprennent un complexe de traitement cryogénique du gaz naturel situé dans le comté de Loving, au Texas, ainsi qu’environ 145 miles de canalisations de collecte traversant l’ouest du Texas et le sud du comté d’Eddy, au Nouveau-Mexique

** Cette opération devrait porter la capacité nominale de traitement de gaz naturel de San Mateo à plus d’un milliard de pieds cubes par jour et étendre son réseau de collecte à plus de 800 miles de gazoducs

** La transaction devrait être finalisée au plus tard le 31 juillet

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 19,6 % depuis le début de l'année