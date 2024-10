Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mastercard: vers une vérification plus poussée de l'identité information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Mastercard a annoncé mardi qu'il allait proposer une technologie plus poussée devant permettre aux commerçants de vérifier l'identité de leurs clients en ligne.



Avec la mise en oeuvre des nouvelles normes dites 'EMVCo', l'émetteur de cartes de crédit indique qu'il pourra bientôt attester des données supplémentaires telles que l'âge, la date de naissance ou encore l'adresse du détenteur de carte.



Ce système adossé à la carte de paiement et à ses partenaires permettra de s'assurer de manière sûre qu'un consommateur remplit les critères requis pour certains biens et services, comme l'achat d'alcool.



Pour l'instant, Mastercard dit vouloir se focaliser sur quelques pays d'Europe comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais envisage de s'étendre sur d'autres marchés en 2025, ce qui l'amène d'ores et déjà à travailler avec certains gouvernements et organisations.





