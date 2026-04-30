Mastercard dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:42
Le fournisseur de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,5 point à 60,8% pour des revenus nets en croissance de 16% à 8,4 MdsUSD ( 12% hors effets de change).
"Mastercard est diversifiée, tournée vers l'avenir et performante. Au 1er trimestre, les services et solutions à valeur ajoutée ont connu une croissance de 22% sur un an, soit 18% à taux de change constant", souligne son CEO Michael Miebach.
Cette croissance s'appuie sur ses principaux moteurs sous-jacents : ses solutions de sécurité, ses solutions numériques et d'authentification, ses études de marché et ses services d'acquisition et d'engagement des consommateurs, ainsi que sa tarification.
"Forts de nos solides fondations, nous développons le commerce par agents avec Mastercard Agent Pay et élargissons notre offre de solutions de stablecoins grâce à l'acquisition prévue de BVNK", poursuit Michael Miebach.
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