Maserati renouvelle sa gamme en prévision d'une réorientation stratégique attendue pour la marque de luxe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La marque en difficulté dévoilera sa stratégie à long terme en décembre

* Présentation des modèles GranTurismo, GranCabrio et Grecale revisités

* Stellantis en pourparlers pour un partenariat concernant Maserati

* directeur général de Stellantis: «Maserati n’est pas à vendre»

Maserati a présenté jeudi les versions revisitées de ses modèles GranTurismo, GranCabrio et Grecale, en amont d’une journée dédiée aux marchés financiers prévue en décembre et visant à définir une nouvelle orientation pour la marque de luxe en difficulté de Stellantis STLAM.MI . En présentant le mois dernier le plan d’affaires de Stellantis , le directeur général Antonio Filosa a déclaré que le constructeur prévoyait « de consolider l’avenir de Maserati en tant que marque de luxe pure », notamment grâce à deux nouveaux véhicules de grande taille. Parmi les futurs modèles figurera également une toute nouvelle version du SUV Grecale, prévue pour 2027.

Outre le Grecale, disponible en versions essence, hybride et 100 % électrique, la gamme actuelle de Maserati comprend le coupé GranTurismo et sa version cabriolet, le GranCabrio, proposés à la fois en versions essence et 100 % électriques. Elle inclut également la voiture de sport MCPura, produite en petite série, ainsi que ses dérivés en édition limitée. Parmi les nouvelles caractéristiques des modèles revisités, on note une autonomie électrique accrue et un moteur six cylindres amélioré développant 590 chevaux pour la GranTurismo et la GranCabrio. Un moteur six cylindres sera désormais également disponible sur toutes les versions essence de la Grecale.

Les prix des Maserati commencent à environ 80.000 € (92.700 $) en Europe et à environ 80.000 $ aux États-Unis. Mercredi, M. Filosa a déclaré que le groupe franco-italien était en pourparlers concernant les projets à long terme de Maserati avec « deux partenaires importants, capables de nous apporter de la technologie, des capacités de développement et d’excellentes idées », ajoutant qu’il s’agissait de choisir entre les deux.

Interrogé sur d’éventuels partenariats lors d’une présentation en ligne de la gamme remaniée, le directeur général de Maserati, Santo Ficili, a déclaré: « Nous recherchons clairement, nous voulons et nous devons trouver l’excellence sur le marché en matière d’architecture électronique, d’approvisionnement en pièces spécifiques… nous avançons dans cette direction. »

Toutefois, M. Ficili a exclu tout partenariat avec Jaguar Land Rover et Tata Motors TAMO.NS , qui ont signé le mois dernier des accords de coopération avec Stellantis respectivement pour le marché américain et pour l’Inde.

Mercredi, M. Filosa a également écarté toute éventuelle vente de Maserati malgré les difficultés persistantes du constructeur, notamment les récentes rumeurs d’intérêt de la part du constructeur chinois BYD 002594.SZ .

« Maserati n’est pas à vendre, c’est certain », a-t-il déclaré. La marque a livré moins de 8.000 voitures l’année dernière, enregistrant une perte d’exploitation ajustée de 198 millions d’euros.

(1 $ = 0,8627 euro)