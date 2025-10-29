Masco en baisse après avoir revu à la baisse ses perspectives de bénéfices et manqué les estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de l'entreprise de rénovation Masco < MAS.N > sont en baisse d'environ 7% à 63,34 $ avant le marché

** La société abaisse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés et manque ses estimations pour le troisième trimestre, car des coûts plus élevés ont affecté les marges de son activité de plomberie et la demande pour les produits décoratifs est restée faible

** La société prévoit maintenant un bénéfice annuel ajusté entre 3,90 $ et 3,95 $ par action, par rapport à la prévision précédente de 3,90 $ à 4,10 $

** MAS prévoit un impact tarifaire d'environ 150 millions de dollars avant atténuation en 2025, contre une estimation précédente de 140 millions de dollars

** Chiffre d'affaires de 1,92 milliard de dollars pour le troisième trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 1,94 milliard de dollars - selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 97 cents par action, manquant les estimations de 1,03 $

** A la dernière clôture, MAS a baissé de 5,7% depuis le début de l'année