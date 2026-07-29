Masco déçoit sur son chiffre d'affaires malgré des prévisions annuelles relevées

Masco a publié un chiffre d'affaires de 1,99 milliard de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 3% sur un an et inférieur aux 2,08 milliards de dollars attendus par les analystes. Le groupe, spécialisé dans les produits de rénovation et de construction, pâtit du recul des dépenses des ménages pour les travaux non essentiels, dans un contexte marqué par un coût de la vie élevé, des conditions de financement plus strictes et un marché de l'emploi moins favorable. L'action recule d'environ 11,5% durant la séance.

Les ventes de la division des équipements de plomberie, principale activité de Masco, ont également diminué de 3% par rapport à la même période de l'an dernier. Malgré ce ralentissement, le bénéfice ajusté du trimestre a atteint 1,64 dollar par action, dépassant les attentes du marché, qui s'établissaient à 1,32 dollar. Le groupe bénéficie notamment d'un impact positif lié aux remboursements de droits de douane.

Masco a ainsi relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice à une fourchette de 4,40 à 4,60 dollars par action, contre 4,10 à 4,30 dollars auparavant. Selon le directeur général Jon Nudi, les remboursements liés aux droits de douane appliqués dans le cadre de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) devraient représenter environ 85 millions de dollars et soutenir les résultats de 2026. Propriétaire des marques Delta et Behr, le groupe reste toutefois confronté à une demande atone sur le marché de la rénovation résidentielle.