 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Masan High-Tech sollicite l'autorisation de procéder à un placement privé de 5 % afin de financer l'expansion de ses activités dans le secteur du tungstène
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 08:29

Ajouter Boursorama à vos sources

Le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials MSR.HNO sollicite l'accord de ses actionnaires pour un placement privé portant sur un maximum de 5 % de ses actions auprès d'investisseurs à long terme, afin de financer l'extension de ses mines et ses activités de transformation en aval, à la suite de la cession d'une participation au producteur américain Elmet Group ELMT.O , soutenu par le Pentagone, le mois dernier.

* Les actions seraient proposées à des investisseurs stratégiques, à des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers ainsi qu'à des investisseurs professionnels en valeurs mobilières, a indiqué la société dans un communiqué daté du 1er octobre.

* Masan High-Tech détient Nui Phao, l'une des plus grandes mines de tungstène au monde en dehors de la Chine. Cette mine représente la quasi-totalité de la production annuelle estimée de tungstène du Vietnam, qui s'élève à environ 3 400 tonnes métriques.

* Selon ce document, le produit de l'opération servirait à développer les activités d'extraction et de transformation en profondeur de la mine de Nui Phao, à mettre au point des produits à base de tungstène et de minéraux stratégiques à plus forte valeur ajoutée, ainsi qu'à renforcer le bilan de la société.

* Le prix d'offre ne sera pas inférieur au dernier prix de transaction stratégique, a-t-elle ajouté.

* En septembre, Masan High-Tech avait annoncé qu'elle céderait une participation de 4,99 % au groupe Elmet dans le cadre d'une opération valorisant la société à environ 2,5 milliards de dollars, ce qui implique une valeur d'environ 125 millions de dollars pour cette participation.

* L'action Masan High-Tech s'échangeait à 60 500 dongs lundi après-midi et a progressé de 154 % depuis le début de l'année, selon les données de LSEG.

* Le tungstène, un métal extrêmement dur utilisé dans les applications de défense et d'électronique, notamment les munitions et les semi-conducteurs, est classé par de nombreux pays comme un minéral critique.

* Masan High-Tech Materials est actuellement cotée sur le marché vietnamien des sociétés publiques non cotées et devrait remplir les conditions requises pour être cotée à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville en 2026. Elle aura achevé sa transition d'ici le premier ou le deuxième trimestre 2027, a déclaré son président, Danny Le.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

THE ELMET GRP
22,1300 USD NASDAQ +8,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.10.2026 09:09 

    * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ... Lire la suite

  • drapeaux us et europe 3 (Crédits: Adobe Stock)
    USA vs. Europe : la grande divergence (2015-2025)
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.10.2026 09:02 

    L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ... Lire la suite

  • Nutthanit Duangmusit, le 1er octobre 2026, à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Thaïlande: 50 ans après un massacre, la jeunesse se bat toujours pour son droit au désaccord
    information fournie par AFP 05.10.2026 08:57 

    Cinquante ans après une manifestation étudiante en Thaïlande contre la dictature réprimée dans un bain de sang, la nouvelle génération de contestataires reste exposée aux poursuites judiciaires, à la prison ou à l'exil. Nutthanit Duangmusit, 24 ans, a passé plusieurs ... Lire la suite

  • Combinaison d'images créée le 26 juin 2026 avec à gauche le ministre du commerce chinois à Pékin le 24 octobre 2025, et à droite le responsable des négociations commerciales de l'Union européenne, Maros Sefcovic à Bruxelles le 29 juin 2026 ( AFP / Pedro PARDO )
    Semaine cruciale pour éviter une guerre commerciale entre l'UE et la Chine
    information fournie par AFP 05.10.2026 08:54 

    Les discussions entre Chinois et Européens pour tenter d'éviter une guerre commerciale vont s'intensifier cette semaine, avec une visite à Pékin d'un haut responsable de l'UE, qui va tenter d'arracher des concessions à l'Empire du Milieu. Le déficit commercial ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,43 -1,52%
CAC 40
7 823,41 -0,93%
HAFFNER ENERGY
0,719 -1,24%
DBT
0,0876 +6,83%
SCHNEIDER ELECTRIC
278,7 -8,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank