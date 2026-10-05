Masan High-Tech sollicite l'autorisation de procéder à un placement privé de 5 % afin de financer l'expansion de ses activités dans le secteur du tungstène

Le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials MSR.HNO sollicite l'accord de ses actionnaires pour un placement privé portant sur un maximum de 5 % de ses actions auprès d'investisseurs à long terme, afin de financer l'extension de ses mines et ses activités de transformation en aval, à la suite de la cession d'une participation au producteur américain Elmet Group ELMT.O , soutenu par le Pentagone, le mois dernier.

* Les actions seraient proposées à des investisseurs stratégiques, à des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers ainsi qu'à des investisseurs professionnels en valeurs mobilières, a indiqué la société dans un communiqué daté du 1er octobre.

* Masan High-Tech détient Nui Phao, l'une des plus grandes mines de tungstène au monde en dehors de la Chine. Cette mine représente la quasi-totalité de la production annuelle estimée de tungstène du Vietnam, qui s'élève à environ 3 400 tonnes métriques.

* Selon ce document, le produit de l'opération servirait à développer les activités d'extraction et de transformation en profondeur de la mine de Nui Phao, à mettre au point des produits à base de tungstène et de minéraux stratégiques à plus forte valeur ajoutée, ainsi qu'à renforcer le bilan de la société.

* Le prix d'offre ne sera pas inférieur au dernier prix de transaction stratégique, a-t-elle ajouté.

* En septembre, Masan High-Tech avait annoncé qu'elle céderait une participation de 4,99 % au groupe Elmet dans le cadre d'une opération valorisant la société à environ 2,5 milliards de dollars, ce qui implique une valeur d'environ 125 millions de dollars pour cette participation.

* L'action Masan High-Tech s'échangeait à 60 500 dongs lundi après-midi et a progressé de 154 % depuis le début de l'année, selon les données de LSEG.

* Le tungstène, un métal extrêmement dur utilisé dans les applications de défense et d'électronique, notamment les munitions et les semi-conducteurs, est classé par de nombreux pays comme un minéral critique.

* Masan High-Tech Materials est actuellement cotée sur le marché vietnamien des sociétés publiques non cotées et devrait remplir les conditions requises pour être cotée à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville en 2026. Elle aura achevé sa transition d'ici le premier ou le deuxième trimestre 2027, a déclaré son président, Danny Le.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))