Marvell Technology: une opportunité d’investissement dans la révolution IA?

information fournie par Le Particulier • 17/06/2026 à 12:31

Marvell Technology, longtemps dans l’ombre, s’impose comme un acteur clé des semi-conducteurs et un potentiel grand gagnant de la révolution IA en Bourse. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

D’un spécialiste des puces à un pilier de l’infrastructure IA

Quand Nvidia met Marvell sous les projecteurs

Une opportunité assortie de points de vigilance

D’un spécialiste des puces à un pilier de l’infrastructure IA

À l’origine, Marvell Technology, entreprise américaine crée en 1995, était principalement reconnue pour la conception de puces destinées aux disques durs traditionnels. Elle opère selon un modèle «fabless» (l’entreprise conçoit ses puces mais délègue leur fabrication), et a effectué un virage stratégique majeur grâce à des acquisitions ciblées: Cavium en 2018, Avera en 2019, et surtout Inphi en 2021. Celles-ci lui ont apporté une expertise unique dans les composants optiques à très haute vitesse.

L’explosion de l’IA générative a ensuite propulsé l’entreprise dans une nouvelle dimension. Aujourd’hui, son segment Data Center représente ainsi près de 76% de son chiffre d’affaires. Pour simplifier l’organisation de l’écosystème:

Nvidia fournit la puissance de calcul brute, autrement dit les «moteurs» de l’IA avec ses processeurs graphiques de nouvelle génération.

Marvell, de son côté, conçoit les infrastructures critiques, les «réseaux invisibles» qui relient ces processeurs entre eux et permettent aux flux de données de circuler à très haute vitesse, sans engorgement.

Quand Nvidia met Marvell sous les projecteurs

Les performances boursières récentes témoignent de l’intérêt grandissant des marchés pour le groupe. Entre juin 2025 et juin 2026, le titre a progressé de plus de 300%, dont 218% rien qu’entre juin 2025 et juin 2026.

Ce rallye boursier a notamment été déclenché par le leader mondial de l’IA, Nvidia. Fin mars, ce dernier a scellé un partenariat stratégique majeur avec Marvell, assorti d’un investissement direct de 2 milliards de dollars.

Mais le point d’orgue a surtout eu lieu le 2 juin. Ce jour-là, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a publiquement qualifié Marvell de potentiel futur «groupe à mille milliards de dollars» . Cette annonce a provoqué une hausse de près de 35% du titre en une seule séance, et porté sa capitalisation au-delà des 250 milliards de dollars. Dans la foulée, l’action s’est adjugée 9% supplémentaires après l’annonce de son intégration officielle au sein de l’indice de référence S&P 500, prévue pour le 22 juin.

Cet enthousiasme valide les prévisions des analystes. Lors de la publication de résultats annuels en hausse de 28% fin mai, JPMorgan soulignait déjà: « Nous anticipons une configuration particulièrement favorable pour les exercices 2026 et 2027 ».

Une opportunité assortie de points de vigilance

Si la sortie de Jensen Huang n’est pas totalement désintéressée - Nvidia est désormais un partenaire financier de premier plan - le rôle structurel de Marvell dans l‘écosystème tech est indéniable. L’intégration au S&P 500 offre aussi un futur soutien technique automatique au cours de l’action via les flux des fonds indiciels.

Toutefois, les investisseurs doivent intégrer certains facteurs de risque:

Une valorisation exigeante: Le cours intègre déjà des perspectives de croissance très élevées.

Le cours intègre déjà des perspectives de croissance très élevées. Des dépendances stratégiques: Le groupe s'appuie fortement sur quelques grands clients et dépend du géant taïwanais TSMC pour la production physique de ses puces, un point sensible dans un contexte géopolitique particulièrement sensible.

Malgré ces réserves, Marvell dispose d’atouts difficiles à ignorer. L’entreprise est présente sur plusieurs segments stratégiques de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle: puces personnalisées, réseaux, connectivité et infrastructures de centres de données. Pour les investisseurs, Marvell Technology offre une opportunité solide de diversifier leur exposition à l’IA, au-delà des valeurs les plus médiatisées du secteur. Rappelons toutefois que le compartiment de l’intelligence artificielle reste sujet à une forte volatilité boursière, où les hausses exponentielles peuvent rapidement céder la place à de violentes corrections techniques.

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Les marchés sont risqués et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.