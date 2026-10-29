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Marvell Technology recule après l'annonce selon laquelle la société serait en négociations avancées en vue d'acquérir Lumentum
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Marvell Technology MRVL.O recule de 9,5 % à 227,64 dollars en pré-ouverture

** La société serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O , et l'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier

** Marvell et Lumentum n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action LITE, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 83 milliards de dollars, a progressé de 4,8 % à l'annonce de ces discussions, révélées pour la première fois par Bloomberg News

** “D’un point de vue stratégique, nous pensons que cela serait judicieux pour MRVL. Les réseaux optiques prennent une importance croissante dans le domaine de l’IA, pour accélérer les transferts de données et réduire la consommation d’énergie” – la société de courtage Piper Sandler

** À la clôture d’hier, le titre MRVL avait presque triplé depuis le début de l’année, tandis que celui de LITE avait plus que doublé

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LUMENTUM HLDNGS
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MARVELL
251,6500 USD NASDAQ 0,00%
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