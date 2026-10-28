Marvell Technology recule après l'annonce de négociations avancées en vue du rachat de Lumentum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action Marvell Technology MRVL.O recule de 9,1 % à 228 dollars en séance prolongée après que Bloomberg News a fait état de négociations avancées en vue de l'acquisition de Lumentum LITE.O

** Le fabricant de puces serait en négociations avancées en vue d’acquérir le fabricant de produits photoniques, indique l’article, citant des sources proches du dossier

** Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ajoute l'article

** L'action Lumentum a progressé de 8,9 % à 992,56 dollars après la clôture

** Depuis le début de l'année, les cours de MRVL et LITE ont plus que doublé