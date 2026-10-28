 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marvell Technology recule après l'annonce de négociations avancées en vue du rachat de Lumentum
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 22:33

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action Marvell Technology MRVL.O recule de 9,1 % à 228 dollars en séance prolongée après que Bloomberg News a fait état de négociations avancées en vue de l'acquisition de Lumentum LITE.O

** Le fabricant de puces serait en négociations avancées en vue d’acquérir le fabricant de produits photoniques, indique l’article, citant des sources proches du dossier

** Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ajoute l'article

** L'action Lumentum a progressé de 8,9 % à 992,56 dollars après la clôture

** Depuis le début de l'année, les cours de MRVL et LITE ont plus que doublé

Valeurs associées

LUMENTUM HLDNGS
913,9500 USD NASDAQ +5,52%
MARVELL
251,6500 USD NASDAQ +3,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,41 +0,06%
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Or
4 046,99 -0,17%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank