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Investir en Europe : exploiter des leviers méconnus
information fournie par Eurazeo 26/05/2026 à 12:02

Eurazeo

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Si l'Europe connaît une dynamique nouvelle, avec un écosystème d'innovation et d'entreprise mature et visible, attirant les investisseurs internationaux, elle doit à présent redoubler d'efforts pour mobiliser l'épargne privée, changer la culture financière et approfondir son marché intérieur, afin de renforcer sa compétitivité et son autonomie stratégique.

Pour ce faire, le Vieux Continent possède des atouts majeurs, en termes de taille de marché, formation, stabilité juridique, innovation et sécurité. Les entreprises du mid-market européen sont un moteur-clé pour le renouveau industriel, technologique et commercial, avec des secteurs émergents dans la transition verte, la tech, la santé, la souveraineté…

Le capital-investissement, lui, est essentiel pour financer la transformation européenne. Forte de ce constat, Eurazeo s'appuie sur son expertise pour proposer des solutions telles que la création d'un statut de jeune entreprise européenne avec une fiscalité réduite sur les plus-values et la transformation du label EuVECA en un statut de fonds de capital-investissement européen, accessible à tous, sans plafond, et inspiré du modèle des sociétés européennes (LP-SE).

Enfin, Eurazeo s'engage à faire émerger cinq champions européens dans des secteurs stratégiques d'ici 2028, en les aidant à consolider leurs marchés.

Consultez l'intégralité du document dans le PDF ci-dessous.

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