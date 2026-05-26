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UBS relève légèrement sa cible sur Compagnie Financière Richemont
information fournie par AOF 26/05/2026 à 11:32

(Zonebourse.com) - Compagnie Financière Richemont se distingue avec un gain de 0,90%, à 157,15 francs suisses, à la Bourse de Zurich. Le titre profite ce mardi de l'avis positif d'UBS.

La banque suisse a qualifié les résultats annuels du numéro deux mondial du luxe de "solides" et relève que les pressions sur les marges s'atténuent même en l'absence de prévisions explicites. Les données publiées confirment une fois de plus le statut d'histoire de croissance à long terme parmi les plus attractives du secteur selon les analystes.

Le groupe a été porté par des ventes structurels dans la joaillerie, par les marques de premier ordre et une excellente exécution. UBS rappelle que malgré des vents contraires (une forte exposition au Moyen-Orient et la hausse des cours de l'or), l'entreprise a enregistré une croissance organique de ses ventes de 13% au quatrième trimestre (clos le 31 mars) et a largement dépassé les attentes du second semestre.

Après la publication des résultats annuels du groupe, UBS a relevé sa prévision d'Ebit de 1% pour les exercices 2027 à 2029, sur la base de nouvelles hypothèses de marge brute (-50 points de base pour les devises et 60 points de base pour l'or, net des hausses de prix), mais le bénéfice par action reste inchangé en raison d'impôts plus élevés. La recommandation reste à l'achat, et l'objectif de cours est légèrement relevé de 182 à 186 CHF.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 11:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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