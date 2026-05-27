Marvell Technology prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions , signe d'une forte demande pour ses puces réseau et ses circuits intégrés sur mesure utilisés dans le développement des centres de données dédiés à l'IA.

La société table sur un chiffre d'affaires de 2,70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le deuxième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 5 %, contre une estimation moyenne des analystes de 2,60 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.