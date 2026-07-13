Royaume-Uni: la police antiterroriste enquête sur le meurtre d'une figure de la droite conservatrice

Ann Widdecombe, figure de la droite conservatrice au Royaume-Uni, à Westminster, en plein centre de Londres, le 18 octobre 2019 ( AFP / Tolga AKMEN )

La police antiterroriste a été chargée lundi de l'enquête sur le meurtre d'Ann Widdecombe, figure de la droite conservatrice au Royaume-Uni, une affaire qui réveille les inquiétudes sur la sécurité des personnalités politiques, dix ans après l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox.

Ann Widdecombe, 78 ans, a été retrouvée morte jeudi à son domicile, situé à Haytor, dans le Devon (sud-ouest de l'Angleterre). Son corps portait "des blessures graves", a indiqué la police.

Elle a été députée conservatrice de 1987 à 2010 et secrétaire d'État aux prisons (1995-1997). Fervente supportrice du Brexit, Ann Widdecombe avait quitté les Tories en 2019 pour rejoindre le parti de Nigel Farage, sous la bannière duquel elle a été élue députée européenne, avant de devenir porte-parole du parti anti-immigration Reform UK.

"C'est un jour sombre dans notre vie politique", a déclaré au Parlement la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood.

"Après de nouvelles informations et de nouveaux éléments de preuve", la police antiterroriste "est désormais chargée de l'enquête sur le meurtre atroce d'Ann Widdecombe", a-t-elle annoncé plus tôt sur X.

"Nous explorons plusieurs pistes d'enquête afin de déterminer le mobile de cette attaque", a dit le chef des services de police antiterroriste, Laurence Taylor.

Un homme de 28 ans, un "ressortissant britannique blanc", interpellé samedi soir dans le nord de l'Angleterre, est soupçonné d'avoir commis, préparé ou incité à commettre des actes de terrorisme, a indiqué la police antiterroriste du Sud-Est de l'Angleterre.

Il n'était pas connu du programme de lutte contre la radicalisation "Prevent", a dit Shabana Mahmood.

Selon le chef adjoint de la police locale Matt Longman, l'attaque a probablement "eu lieu mercredi 8 juillet vers 12H30", soit 24 heures avant la découverte du corps de Mme Widdecombe.

La police et le gouvernement ont demandé de ne pas "spéculer" sur les motifs de cette attaque.

Nigel Farage a été vivement critiqué pour avoir déclaré dès samedi qu'il s'agissait d'un "meurtre prémédité".

Il a affirmé sur X que la mort de Mme Widdecombe était un "terrible reflet de la Grande-Bretagne moderne", affirmant que les choses étaient "devenues encore plus dangereuses aujourd'hui" pour les élus politiques.

"Sans crainte"

"Je comprends l'inquiétude particulière que le parti Reform ressent aujourd'hui et bien sûr Nigel Farage", a assuré Shabana Mahmood au Parlement.

Elle lui a proposé une rencontre avec l'organisme indépendant rattaché au ministère de l'Intérieur qui assure la sécurité des personnalités publiques.

Ce meurtre "soulève des questions quant à la sécurité des personnalités publiques", a-t-elle souligné. La politique est "une vocation pour nous mais elle ne devrait pas être dangereuse", a-t-elle ajouté.

Shabana Mahmood a évoqué le député conservateur David Amess, tué par un membre du groupe jihadiste Etat islamique en 2021, ainsi que l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox par un militant neo-nazi avant le referendum sur le Brexit, en 2016.

La police doit publier "prochainement" des recommandations à l'intention des députés sur leur sécurité, a indiqué la ministre.

Le monde politique britannique rend hommage à Ann Widdecombe depuis son meurtre.

"Pendant près de 40 ans, elle a été une figure incontournable de notre vie politique. Elle a insufflé à notre vie politique une conviction ancrée dans sa profonde foi catholique", a déclaré Shabana Mahmood.

Elle s'est fait connaître du grand public dans les années 1990 en raison de ses positions socialement conservatrices, qui la plaçaient sur l'aile droite des Tories.

"Elle n'hésitait jamais à dire ce qu'elle pensait, sans crainte. Elle ne se souciait pas de savoir si son opinion serait bien accueillie ou à la mode", a déclaré le conservateur Chris Philp, saluant son "intégrité sans égal".

Ann Widdecombe était également connue du public pour avoir participé à la version britannique de "Danse avec les Stars" et à la télé-réalité "Celebrity Big Brother".