Marvell relève ses prévisions grâce à la demande de puces pour l'IA

Marvell Technology a présenté des perspectives supérieures aux attentes pour son troisième trimestre, porté par la demande pour ses puces personnalisées et ses équipements de réseau destinés aux centres de données d'intelligence artificielle. Malgré ces prévisions solides, l'action recule de plus de 2,5% après-Bourse, après avoir presque triplé depuis le début de l'année sous l'effet de l'engouement pour l'IA.

Le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 3,15 milliards de dollars, avec une marge de variation de 5%, contre 3,03 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Le bénéfice ajusté devrait atteindre 1,10 dollar par action, à 5 cents près, contre un consensus de 1,07 dollar. Au deuxième trimestre, les revenus ont progressé de 37% à 2,74 milliards de dollars, dépassant les 2,71 milliards anticipés, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 94 cents par action, contre 92 cents attendus.

Marvell profite de la volonté des géants technologiques de développer leurs propres processeurs pour réduire leur dépendance aux puces Nvidia, notamment pour les tâches d'inférence. Le groupe vient également de conclure avec Google un accord sur des puces personnalisées susceptible de générer 120 milliards de dollars de revenus jusqu'à l'exercice 2033. Ce partenariat pourrait permettre à Google de détenir jusqu'à 12,2 milliards de dollars de Marvell et renforce la position du groupe face à Broadcom sur le marché stratégique des semi-conducteurs sur mesure.