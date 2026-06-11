Marvell nomme Dan Durn, d'Adobe, au poste de directeur financier face à la demande croissante en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 10)

ADBE.O Marvell Technology MRVL.O a nommé jeudi Dan Durn, de chez Adobe, au poste de directeur financier, succédant ainsi à Willem Meintjes, qui quitte ses fonctions après plus de trois ans à ce poste.

M. Durn prendrases fonctions chez Marvell à compter du 15 juin, tandis que M. Meintjes restera au sein de l'entreprise de semi-conducteurs à titre de conseiller jusqu'en avril 2027 afin d'assurer la transition.

Cette nomination intervient alors que Marvell cherche à tirer parti de la forte augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de centres de données liées à l'IA, qui a stimulé la demande en technologies de réseau avancées et en puces sur mesure.

M. Durn a précédemment occupé des postes de direction financière chez Applied Materials AMAT.O , NXP Semiconductors

NXPI.O , Freescale Semiconductor et GlobalFoundries GFS.O .

Matt Murphy, directeur général de Marvell, a déclaré que l'expérience de M. Durn dans le secteur des semi-conducteurs aiderait l'entreprise à tirer parti de la demande croissante en infrastructures d'IA. M. Durn a démissionné du conseil d'administration de Marvell avec effet au 10 juin.

Le mois dernier, Marvell a prévu que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2028 à environ 16,5 milliards de dollars.

Les actions de la société, qui a réaffirmé ses perspectives financières pour le deuxième trimestre de l'exercice 2027, ont reculé d'environ 2 % en séance prolongée.