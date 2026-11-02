Marvell et Lumentum en baisse après qu'un accord de 115 milliards de dollars a suscité l'inquiétude des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action du fabricant de puces pour infrastructures de données Marvell MRVL.O a atteint son plus bas niveau depuis août, clôturant en baisse de 4,6 % à 187,33 dollars

** Le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O recule de 9,5 % à 760 dollars

** MRVL a accepté de racheter LITE dans le cadre d’une opération entièrement en actions, pour un montant de 115 milliards de dollars, dette comprise , ce qui en fait l’une des plus importantes transactions de 2026

** MRVL versera 1.132 dollars par action en actions, soit une prime de 23,9 % par rapport au dernier cours de clôture non influencé de LITE, enregistré le 28 octobre, avant que les négociations ne soient rendues publiques

** Toutefois, le fait que l’opération se fasse entièrement en actions expose les investisseurs de LITE aux fluctuations du cours de l’action MRVL, qui a perdu environ 27 % de sa valeur depuis l’annonce des négociations

** Les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA ont également pesé sur les deux titres

** Les analystes de TD Cowen s’interrogent sur la manière dont l’entité issue de la fusion gérera ses relations avec les investisseurs concurrents

** La société de courtage indique qu’elle souhaitait également obtenir des précisions sur ce que la société issue de la fusion pourrait offrir de plus que ce que MRVL et LITE ne pouvaient apporter séparément

** MRVL devrait verser à LITE une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars si son conseil d’administration retirait son soutien ou si elle se retirait au profit d’une offre concurrente; LITE devrait quant à elle verser 2,9 milliards de dollars à MRVL dans des circonstances similaires

** À la clôture d’hier, les actions de MRVL et de LITE avaient plus que doublé depuis le début de l’année