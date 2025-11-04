Marriott affiche un bénéfice trimestriel en hausse, grâce à son portefeuille haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a enregistré une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, la bonne tenue de la demande de logements haut de gamme ayant compensé la faiblesse des ventes de ses hôtels bon marché et de ses hôtels à service sélectif.

La société basée à Bethesda, dans le Maryland, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,47 dollars par action au cours de la période, contre 2,26 dollars par action un an plus tôt.