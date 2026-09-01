Market Review Tech : Un mois d’août plutôt réussi pour la Tech française

En août, les indices français ont affiché des performances négatives. Le CAC Mid & Small a cédé -1,2% pour s’établir à 14 611,92 pts. Sur la même période, les plus grandes capitalisations, incarnées par le CAC 40, ont reculé de -1,1% à 8 334,50 pts.
À l’inverse des indices, nos échantillons de valeurs technologiques se sont bien tenus en août. Les ESN ont progressé de +2,5% et les logiciels ont réalisé une belle performance de +6,5%. Malgré une performance négative (-0,8%), les valeurs Digitales ont également surperformé les indices français en août.
Les éditeurs de logiciels se paient 12,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,2x sur 10 ans) et pour les ESN 7,5x l’EBIT (vs 10,5x sur 10 ans).
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