Entrée en Bourse de Shein: après un plongeon de 10%, Shein finit à l'équilibre

A la Bourse de Hong Kong le 1er septembre 2026 ( AFP / Leung Man Hei )

Pour sa première journée de cotation à la Bourse de Hong Kong, l'action Shein a terminé à l'équilibre après un plongeon de 10% en début de séance: l'opération valorise le géant de la mode ultra-éphémère à quelque 22 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022.

Il y a quatre ans, lors d'une levée de fonds, l'entreprise avait été valorisée environ 86 milliards d'euros.

Avec cette entrée à la Bourse de Hong Kong, Shein, fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, a levé près de 1,5 milliard d'euros. Shein a proposé 280 millions d'actions, au prix de 48,56 dollars de Hong Kong (5,34 euros).

Les premiers pas ont été difficiles: le cours a chuté dès l'ouverture, perdant jusqu'à 10%, avant de se reprendre et clôturer la séance en baisse de 0,1% seulement, à 48,5 dollars de Hong Kong (5,33 euros).

Des employés de Shein sonnent le gong pour marquer l'introduction du groupe à la Bourse de Hong Kong, le 1er septembre 2026 ( AFP / Leung Man Hei )

L'introduction en Bourse de mardi n'est "pas un échec" malgré le manque d'enthousiasme du marché, estime Han Lin, directeur pour la Chine du cabinet de conseil The Asia Group.

"Les marchés boursiers considèrent Shein davantage comme un détaillant arrivant à maturité, confronté aux droits de douane, à la réglementation et à la concurrence", poursuit-il auprès de l'AFP. "La faiblesse initiale du cours de l'action suggère que les investisseurs veulent des preuves, et non pas simplement des promesses".

Shein est une figure de "l'ultra fast fashion" (mode ultra-éphémère), basée sur le renouvellement rapide de collections à petits prix, en ciblant une clientèle jeune sur les réseaux sociaux. Sa force de frappe repose sur la Chine, qui dispose d'une vaste industrie textile à bas coûts et d'un réseau logistique performant, dans un pays où le commerce en ligne est très avancé.

"Moment pas idéal"

Son site internet propose dans plus de 150 pays une vaste gamme de produits à des prix extrêmement bas. Il revendique 273 millions de clients, dont 23 millions en France.

L'entreprise a développé un modèle exceptionnel, difficile à reproduire, relève Ken Pucker, expert en mode durable à l'université américaine Tufts.

Des produits Shein au BHV à Paris, le 19 mars 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )

Mais cette croissance sans précédent a également entraîné des défis liés à "l'instauration de nouvelles taxes et de nouveaux droits, à la durabilité, à des pratiques en matière de vie privée et de copyright, ainsi qu'à la concurrence ", ajoute-t-il.

"Le moment n'est pas idéal, compte tenu du ralentissement de la croissance de l'entreprise", selon lui, "toutefois, cela fait cinq ans environ qu'elle cherche à entrer en Bourse et j'imagine que bon nombre de ses investisseurs étaient impatients que cela rapporte."

Les projets de cotation de l'entreprise à New York en 2023 puis à Londres en 2024 avaient été freinés, selon la presse, par des obstacles réglementaires.

Soumise à la réglementation à la suite de cette introduction en Bourse, Shein "restera ou deviendra, espérons-le, plus transparente dans son mode de fonctionnement" en matière de droits de l'homme et de pratiques de travail, déclare Kelvin Lam, économiste spécialiste des questions chinoises.

Dans le collimateur

Le prospectus d'entrée en Bourse de Shein à Hong Kong, le 1er septembre 2026 ( AFP / Leung Man Hei )

La plateforme est régulièrement critiquée pour encourager une culture de la surconsommation générant déchets et pollution. Le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En 2025, Shein a affiché un chiffre d'affaires de 41,8 milliards de dollars américains, livré plus d'un milliard de commandes dans le monde et dégagé un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars. Elle est tombée dans le rouge début 2026 avec 99 millions de dollars de perte nette au premier trimestre.

Si elle met en avant des facteurs essentiellement comptables, elle reconnaît ne pas pouvoir garantir à ses futurs actionnaires une croissance aussi rapide qu'à ses débuts.

En 2025, les Etats-Unis ont supprimé l'exemption de franchise douanière dont bénéficiaient les colis de faible valeur (comme ceux de Shein) à l'entrée de leur territoire.

Shein se trouve aussi dans le collimateur des autorités européennes. L'UE applique déjà depuis le 1er juillet une taxe de 3 euros sur chaque catégorie de produits transportés dans ces petits paquets. Et les principales fédérations textiles européennes ont annoncé mardi réclamer à la Commission des frais de traitement sur les petits colis venus d'Asie à hauteur de 10 euros par paquet.