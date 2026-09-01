Les entreprises américaines sont les bienvenues en Chine, dit Li Qiang

Le président américain Trump se rend en Chine
Les entreprises américaines sont invitées à saisir les opportunités qui se présentent en Chine et à étendre et renforcer leur présence sur le marché chinois, a déclaré mardi le Premier ministre Li Qiang lors d'une rencontre avec une délégation du Conseil commercial américano-chinois à Pékin.
Cité par l'agence Chine nouvelle, Li Qiang a indiqué que la Chine était disposée à répondre activement aux préoccupations légitimes des entreprises s'implantant sur son territoire, et a dit espérer que Washington prendrait en retour des mesures concrètes pour dissiper les craintes chinoises.
"Compte tenu de l’ampleur de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis, il est normal que certaines divergences et frictions apparaissent", a-t-il dit.
"Tant que les deux parties se respectent et se comprennent mutuellement, et qu’elles renforcent la communication et la concertation, des solutions peuvent toujours être trouvées", a souligné le Premier ministre.
(Rédigé par Yukun Zhang, Shi Bu et Liz Lee ; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)
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