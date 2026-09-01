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Les entreprises américaines sont les bienvenues en Chine, dit Li Qiang
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:10
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Le président américain Trump se rend en Chine

Le président américain Trump se rend en Chine

Les ‌entreprises américaines sont invitées à saisir ​les opportunités qui se présentent en Chine et à étendre et renforcer leur présence ​sur le marché chinois, a déclaré mardi le ​Premier ministre Li Qiang ⁠lors d'une rencontre avec une délégation ‌du Conseil commercial américano-chinois à Pékin.

Cité par l'agence Chine nouvelle, Li Qiang ​a ‌indiqué que la Chine était disposée ⁠à répondre activement aux préoccupations légitimes des entreprises s'implantant sur son territoire, et ⁠a dit ‌espérer que Washington prendrait en retour ⁠des mesures concrètes pour dissiper les ‌craintes chinoises.

"Compte tenu de l’ampleur ⁠de la coopération économique et commerciale ⁠entre la ‌Chine et les États-Unis, il est normal ​que certaines ‌divergences et frictions apparaissent", a-t-il dit.

"Tant que les deux parties ​se respectent et se comprennent mutuellement, et qu’elles renforcent la communication ⁠et la concertation, des solutions peuvent toujours être trouvées", a souligné le Premier ministre.

(Rédigé par Yukun Zhang, Shi Bu et Liz Lee ; Version française Rihab Latrache, édité par ​Sophie Louet)

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