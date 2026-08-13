 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mark Walter aurait proposé de donner en garantie sa participation dans Guggenheim pour obtenir des prêts, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 21:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le milliardaire Mark Walter a proposé de mettre en garantie sa participation dans Guggenheim Partners dans le cadre d'une initiative plus large visant à lever plusieurs milliards de dollars pour ses compagnies d'assurance ces dernières semaines, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Des rendements à deux chiffres ont été proposés aux investisseurs pour qu'ils prêtent des capitaux à la holding TWG Global de Mark Walter, ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

TWG a exploré toute une série d'accords avec des investisseurs dans le but d'assainir les prêts figurant au bilan de ses compagnies d'assurance, Delaware Life et Clear Spring Life and Annuity, qui ont fait l'objet d'une enquête de la part des procureurs fédéraux, précise l'article.

Ces discussions se sont poursuivies même après la conclusion d’un accord portant sur la vente de l’équipe de basket-ball des Los Angeles Lakers, propriété de Walter, a rapporté Bloomberg News.

Guggenheim Partners et TWG n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Le capital-risqueur Joshua Kushner et l’ancien directeur général de Disney, Bob Iger, s’apprêtent à racheter les Lakers de Los Angeles, dans le cadre d’une transaction évaluée à un montant record de 12,5 milliards de dollars, a rapporté Reuters en début de semaine, citant des sources.

Walter avait acquis une participation majoritaire dans cette équipe de la NBA l’année dernière, dans le cadre d’une transaction qui valorisait le club à 10 milliards de dollars.

Walter est directeur général de la société mère de Guggenheim Securities, la société de courtage du groupe, et de Guggenheim Investments, sa société de gestion d’actifs.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté en début de semaine que Rob Camacho, qui a rejoint la société de Walter, TWG Global, en provenance de Blackstone il y a deux ans, a contacté des investisseurs ces dernières semaines afin de refinancer certains des prêts détenus par les assureurs de TWG, dans le cadre d’un plan élaboré avec les régulateurs.

La société de Walter a proposé plusieurs opérations aux structures différentes afin de contribuer au remboursement ou à la restructuration des prêts figurant dans les comptes de ses compagnies d’assurance, selon l’article de Bloomberg News.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,94 -1,82%
CAC 40
8 650,56 -0,28%
BIOPHYTIS
0,0568 +51,47%
HAFFNER ENERGY
0,62 -10,66%
Or
4 349,58 -1,34%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank