Mark Walter aurait proposé de donner en garantie sa participation dans Guggenheim pour obtenir des prêts, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le milliardaire Mark Walter a proposé de mettre en garantie sa participation dans Guggenheim Partners dans le cadre d'une initiative plus large visant à lever plusieurs milliards de dollars pour ses compagnies d'assurance ces dernières semaines, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Des rendements à deux chiffres ont été proposés aux investisseurs pour qu'ils prêtent des capitaux à la holding TWG Global de Mark Walter, ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

TWG a exploré toute une série d'accords avec des investisseurs dans le but d'assainir les prêts figurant au bilan de ses compagnies d'assurance, Delaware Life et Clear Spring Life and Annuity, qui ont fait l'objet d'une enquête de la part des procureurs fédéraux, précise l'article.

Ces discussions se sont poursuivies même après la conclusion d’un accord portant sur la vente de l’équipe de basket-ball des Los Angeles Lakers, propriété de Walter, a rapporté Bloomberg News.

Guggenheim Partners et TWG n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Le capital-risqueur Joshua Kushner et l’ancien directeur général de Disney, Bob Iger, s’apprêtent à racheter les Lakers de Los Angeles, dans le cadre d’une transaction évaluée à un montant record de 12,5 milliards de dollars, a rapporté Reuters en début de semaine, citant des sources.

Walter avait acquis une participation majoritaire dans cette équipe de la NBA l’année dernière, dans le cadre d’une transaction qui valorisait le club à 10 milliards de dollars.

Walter est directeur général de la société mère de Guggenheim Securities, la société de courtage du groupe, et de Guggenheim Investments, sa société de gestion d’actifs.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté en début de semaine que Rob Camacho, qui a rejoint la société de Walter, TWG Global, en provenance de Blackstone il y a deux ans, a contacté des investisseurs ces dernières semaines afin de refinancer certains des prêts détenus par les assureurs de TWG, dans le cadre d’un plan élaboré avec les régulateurs.

La société de Walter a proposé plusieurs opérations aux structures différentes afin de contribuer au remboursement ou à la restructuration des prêts figurant dans les comptes de ses compagnies d’assurance, selon l’article de Bloomberg News.