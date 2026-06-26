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Marie Brizard & Wine Spirits dément toute prochaine distribution de dividende
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 18:21

Marie Brizard Wine & Spirits a pris connaissance d'informations erronées publiées sur plusieurs plateformes d'information boursière faisant état d'une prochaine distribution de dividende. Le groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis tient à rectifier formellement ces informations.

Aucune décision de mise en distribution d'un dividende n'a été prise par l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 juin 2026. Cette dernière a décidé, à 95,11%, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de 71 098 euros de la manière suivante : (i) pour 3 555 EUR à la réserve légale et (ii) pour le solde, soit 67 543 EUR, au poste "Report à nouveau".

La résolution G présentée par des actionnaires minoritaires, se présentant comme de concert et prévoyant notamment la distribution d'un dividende de 4 centimes d'euro par action n'a pas été adoptée par l'assemblée générale.

Marie Brizard Wine & Spirits invite les investisseurs et les actionnaires à ne se fier qu'aux informations officielles publiées par la société sur son site internet et diffusées via les canaux de communication réglementés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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