Marie Brizard & Wine Spirits dément toute prochaine distribution de dividende

Marie Brizard Wine & Spirits a pris connaissance d'informations erronées publiées sur plusieurs plateformes d'information boursière faisant état d'une prochaine distribution de dividende. Le groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis tient à rectifier formellement ces informations.

Aucune décision de mise en distribution d'un dividende n'a été prise par l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 juin 2026. Cette dernière a décidé, à 95,11%, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de 71 098 euros de la manière suivante : (i) pour 3 555 EUR à la réserve légale et (ii) pour le solde, soit 67 543 EUR, au poste "Report à nouveau".

La résolution G présentée par des actionnaires minoritaires, se présentant comme de concert et prévoyant notamment la distribution d'un dividende de 4 centimes d'euro par action n'a pas été adoptée par l'assemblée générale.

Marie Brizard Wine & Spirits invite les investisseurs et les actionnaires à ne se fier qu'aux informations officielles publiées par la société sur son site internet et diffusées via les canaux de communication réglementés.