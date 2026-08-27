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Margaret Versteden-Van Duijn proposée comme CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 09:01
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Ahold Delhaize annonce que son conseil de surveillance proposera Margaret Versteden-Van Duijn comme directrice générale (CEO) d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie et membre du directoire d'Ahold Delhaize. Elle prendra ses nouvelles fonctions de vice-présidente exécutive Europe & Indonésie le 1er octobre 2026.

Sa nomination en tant que membre du directoire est soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se tiendra plus tard cette année, après quoi elle assumera le rôle de CEO Europe & Indonésie.

Margaret Versteden-Van Duijn a rejoint Ahold Delhaize en 2015 en tant que directrice marketing de bol, la plateforme de vente en ligne de l'entreprise aux Pays-Bas et en Belgique. Elle est actuellement présidente des marques Albert Heijn, Etos et Gall & Gall, les enseignes néerlandaises d'Ahold Delhaize.

Pour assurer une transition en douceur, Margaret Versteden-Van Duijn et Claude Sarrailh, actuellement CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie, travailleront en étroite collaboration en septembre, avant le départ de Claude Sarrailh à la fin du mois.

Ahold Delhaize a lancé la planification de la succession pour Albert Heijn, Etos et Gall & Gall. Jusqu'à cette échéance, Margaret Versteden-Van Duijn conservera la responsabilité globale de ces enseignes, "soutenue par de solides équipes de direction existantes".

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