Margaret Qualley séduite par le « parcours émotionnel » du drame romantique « Love of Your Life »

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par Kate Skelly

8 octobre - L'actrice Margaret Qualley, qui tient le rôle principal dans « Love of Your Life », une romance bouleversante et inattendue produite par Amazon, a déclaré avoir été séduite par le scénario car il l'avait entraînée dans un « tourbillon d'émotions ».

« J’ai été complètement bouleversée, et j’ai pleuré en le lisant », a déclaré Qualley à Reuters avant la première mondiale du film au Festival international du film de Toronto.

Margaret Qualley apparaît dans presque chaque plan du film, qui retrace le parcours mouvementé de son personnage, Maya, sur plusieurs années et à travers plusieurs pays. On la découvre d’abord sous les traits d’une infirmière de 26 ans vivant à Boston qui tombe amoureuse de Charlie, interprété par l’acteur Gabriel Basso, mais leur histoire d’amour fulgurante — qui a notamment donné lieu à un mariage surprise organisé à l’insu de leurs proches — prend une tournure tragique, et Maya est contrainte de repartir de zéro.

Pour la réalisatrice Rachel Morrison, accepter le scénario, écrit par Julia Cox, n’a pas été une décision immédiate.

« Je me retrouve beaucoup dans cette expérience et j’avais sans doute peur de l’admettre au début », a déclaré Rachel Morrison.

« Et puis ça m’a frappée de plein fouet… C’est en quelque sorte mon histoire. »

Le cours du film bascule lorsqu’il aborde le mois de mars 2020 et l’arrivée, bien trop familière, de la pandémie. Pour se préparer à son rôle, Qualley s’est entretenue avec plusieurs infirmières des services d’urgence qui ont travaillé pendant la pandémie de COVID-19 — une démarche qui s’inscrit dans ce que Morrison a décrit comme « le souci du détail » et le respect envers celles et ceux qui ont risqué leur vie.

« Dans le cas de Maya, il s’agissait d’un autre type de syndrome de stress post-traumatique, mais je pense que personne n’a probablement échappé à une réaction, même légère, qui a perduré », a déclaré Morrison.

La performance de Qualley est soutenue par une distribution solide, comprenant notamment Patrick Schwarzenegger, vu dans « The White Lotus », et Catherine Keener, nominée aux Oscars.

« Love of Your Life » a fait l’objet d’une brève sortie en salles le 7 octobre avant d’être diffusé dans le monde entier sur Amazon Prime Video à partir du 14 octobre.