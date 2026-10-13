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MARE NOSTRUM : Face à la pénurie de professionnels de santé, MARE NOSTRUM renforce son dispositif pour rapprocher l'offre de professionnels des besoins des établissements
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 18:00

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Grenoble, le 13 octobre 2026 – 18H00. En moins de deux ans, la verticale Santé de Mare Nostrum Neptune RH Santé, devient un acteur structuré des ressources humaines en santé.

Alors que le système de santé français fait face à une pénurie durable de professionnels médicaux et paramédicaux, la question de l’adéquation entre les besoins des établissements et les ressources disponibles devient un enjeu majeur, à la fois sanitaire, territorial et économique. Dans ce contexte, Mare Nostrum accélère le développement de Neptune RH Santé, sa verticale dédiée aux ressources humaines dans le secteur de la santé.
Créée en janvier 2025 à la suite de besoins directement exprimés par les établissements partenaires du Groupe, Neptune RH Santé a rapidement changé d’échelle. Porté à l’origine par Nicolas Cuynat, Ingrid Boulanger (Directrice Commerciale Neptune RH) et Amélie Ducoin (Responsable de la branche Neptune RH Santé), en moins de deux ans, l’équipe est passée de 3 à 10 collaborateurs, une Direction Santé a été créée et deux agences ont ouvert à Paris et à Grésy-sur-Aix. À fin septembre 2026, l’activité dépasse les objectifs fixés, portée notamment par des contrats conclus avec plusieurs acteurs nationaux du secteur sanitaire et médico-social.

Un enjeu qui dépasse désormais le seul recrutement
La tension sur les métiers de la santé ne constitue plus uniquement une problématique de ressources humaines.

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