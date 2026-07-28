MARE NOSTRUM : Chiffre d'affaires du premier semestre - Le nouveau MARE NOSTRUM confirme la résilience de son modèle

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d'affaires consolidé de 43,7 M€ au premier semestre 2026.

Ce premier semestre a été pleinement réalisé sur le nouveau périmètre du Groupe. Il illustre la capacité de Mare Nostrum à maintenir une activité solide malgré un environnement toujours défavorable pour le travail temporaire, tout en poursuivant le développement de ses métiers à plus forte valeur ajoutée



Une nouvelle phase de développement



Après avoir achevé en 2025 son important programme de transformation - recentrage sur ses métiers historiques, cession des activités non stratégiques, simplification de son organisation et retour à la rentabilité - Mare Nostrum est entré désormais dans une nouvelle étape de son développement avec un modèle plus lisible, plus agile et concentré sur ses métiers stratégiques.



Ce premier semestre 2026 constitue ainsi la première période pleinement comparable du nouveau Mare Nostrum, concentré autour de ses quatre expertises complémentaires : Travail temporaire, Prestations RH, Recrutement & Formation.



Accélération de la croissance au T2



Après un premier trimestre marqué par un contexte de marché toujours difficile, Mare Nostrum a retrouvé une trajectoire de croissance au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires s'établit à 23,4 M€, en progression de 15,3 % par rapport au T1 et de 1,7 % par rapport au T2 2025 à périmètre comparable.