MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires annuel 2025 de 107 M€

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture l’exercice 2025 sur un chiffre d’affaires résilient de 106,7 M€. Cet exercice 2025 marque un tournant pour le Groupe après l’approbation de ses plans par le Tribunal de commerce au cours de l’été. Conformément à sa stratégie, Mare Nostrum a finalisé son recentrage sur son cœur de métier avec les cessions d’Altros et d’AT Patrimoine . Le Groupe s’articule désormais autour de quatre piliers complémentaires : le Travail Temporaire, la Formation, le Recrutement et les Prestations de services RH.