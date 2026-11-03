Mardi double : JOLTS, commandes industrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq progresse d'environ 1 %; le S&P 500 en hausse; le Dow Jones en baisse

* Le secteur technologique affiche la plus forte hausse parmi les secteurs du S&P; celui des biens de consommation de base est le plus à la traîne

* Le STOXX 600 recule d'environ 0,5 %

* Le pétrole et l'or reculent; le dollar reste pratiquement stable; le bitcoin progresse de > 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit en hausse à 4,94 %

3 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

MARDI DOUBLE: JOLTS ET COMMANDES INDUSTRIELLES

Les données économiques ont tendance à être publiées par paires le mardi, et les rapports publiés en ce jour d’élection ont montré une bonne dynamique sur le marché du travail et des commandes industrielles plus solides que prévu, grâce aux ordinateurs et aux avions.

Côté marché du travail, les offres d'emploi ont bondi de manière inattendue de 4,6 % en septembre, pour atteindre 7,523 millions.

C’est 423 000 de plus que ce que prévoyaient les analystes.

L’enquête JOLTS du ministère du Travail USJOLT=ECI , qui mesure la rotation sur le marché du travail, a également révélé que les embauches avaient augmenté de 2,5 %, tandis que les licenciements avaient reculé de 7,2 %. Le nombre de salariés ayant démissionné a bondi de 10,5 %.

Le taux de démission — souvent considéré comme un indicateur des anticipations des consommateurs — a atteint 2,1 % de la population active, contre 1,1 % en août. Les travailleurs étant moins enclins à quitter leur emploi en période d’incertitude économique, la hausse des démissions pourrait être interprétée comme un signe d’optimisme des consommateurs.

“Les dernières données JOLTS regorgent de bonnes nouvelles, les offres d’emploi, les embauches, les licenciements et le taux de démissions s’étant tous améliorés en septembre”, écrit Matthew Martin, économiste senior chez Oxford Economics. “Le marché du travail reste difficile pour beaucoup, en particulier pour les chômeurs compte tenu de la faiblesse du taux d’embauche, mais dans l’ensemble, cela ne devrait pas empêcher la Réserve fédérale de procéder à de nouvelles hausses de taux, alors que ses responsables cherchent à maîtriser l’inflation.”

La hausse des embauches est la bienvenue à un moment où l’inflation élevée pèse sur le budget des ménages et où des incertitudes géopolitiques persistent à l’horizon. Mais comme l’a souligné le Conference Board, une récente remontée de la confiance sur le marché de l’emploi suggère qu’il devient peu à peu plus facile de trouver un emploi.

Le rapport sur l’emploi de septembre a montré que le taux d’activité avait augmenté pour atteindre 61,8 % de la population active le mois dernier. Bien qu’il s’agisse toujours du deuxième plus faible résultat depuis novembre 2021, cela marque un pas dans la bonne direction.

Le rapport JOLTS est le premier d’une série de données sur l’emploi qui devraient préparer le terrain pour le rapport sur l’emploi du mois d’octobre, attendu vendredi, et qui devrait indiquer que l’économie américaine a créé 65 000 emplois le mois dernier, le taux de chômage restant stable à 4,2 %.

Du côté de l’industrie manufacturière, les nouvelles commandes de produits manufacturés aux États-Unis ont dépassé les attentes en septembre, enregistrant une hausse de 1,8 %, soit une accélération plus forte que prévu par rapport à la progression de 0,3 % (révisée à la hausse) observée en août. Le consensus tablait sur une hausse plus modeste de 1,3 %.

Comme c’est souvent le cas, ce sont les avions qui ont tiré la croissance.

En creusant un peu plus , on constate qu’une hausse de 28,3 % des commandes d’avions commerciaux a largement contribué à cette progression. Hors secteur des transports, les nouvelles commandes auraient augmenté de 1,3 %. En revanche, une baisse de 1,9 % des biens d’équipement liés à la défense a contribué à modérer la hausse. Sans cette baisse des commandes dans le secteur de la défense, les nouvelles commandes auraient enregistré une hausse plus soutenue de 2,0 %.

Une hausse de 4,2 % des commandes d’ordinateurs et de produits connexes a démontré que les dépenses liées à l’intelligence artificielle restent soutenues.

Les nouvelles commandes de biens d’équipement de base — qui excluent les avions et les équipements de défense et sont considérées comme un baromètre des projets de dépenses des entreprises — ont été révisées à la hausse, passant de 0,5 % à 0,6 %.

La hausse de 9,4 % des nouvelles commandes industrielles enregistrée depuis le début de l’année correspond parfaitement à l’indice PMI manufacturier de l’ISM, qui montre que l’activité manufacturière est en phase d’expansion depuis dix mois consécutifs.

(Stephen Culp)

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