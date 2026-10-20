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Mardi « deux en un » : un duo désastreux de chiffres décevants sur le marché immobilier
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 17:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains rebondissent; le Dow Jones en tête, en hausse d'environ 1 %

* Le secteur de la santé arrive en tête des hausses du S&P 500; celui de l'énergie est le plus à la traîne

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,1 %

* Le dollar recule; le brut américain perd environ 1 %; l'or recule; le bitcoin progresse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,11 %

20 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

MARDI EN DOUBLE: UN DUO DE DONNÉES IMMOBILIÈRES DÉCEVANTES

Le duo de données publié mardi a fourni aux investisseurs les pièces à conviction A et B dans le dossier de l'effondrement du marché immobilier.

Tout d’abord, les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis USHST=ECI ont chuté de 5,2 % en septembre pour s’établir à 1,221 million d’unités en rythme annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR), selon le ministère du Commerce.

Ce chiffre est inférieur de 6,4 % aux 1,305 million d’unités SAAR attendues par les analystes et prolonge la baisse de 5,9 % révisée à la baisse enregistrée en août.

Au-delà des chiffres globaux , les projets de maisons individuelles — qui représentent la part du lion du total — ont reculé de 4,6 %. Le segment volatil des logements collectifs a chuté de 6,7 %.

Sur une note moins alarmante, les permis de construire

USBPE=ECI — considérés comme l’un des indicateurs les plus prospectifs du marché immobilier — ont légèrement reculé de 0,2 % pour s’établir à 1,400 million d’unités en taux annualisé (SAAR), soit 0,4 % au-dessus du consensus.

Dans ce domaine, les permis pour les projets de maisons individuelles ont reculé de 4,0 %, compensant ainsi la hausse de 6,1 % enregistrée par le segment des logements collectifs.

« Les constructeurs se replient, car la flambée des taux hypothécaires fait s’évaporer la demande sur le marché immobilier », écrit Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide. « Le taux hypothécaire fixe à 30 ans se stabilisant pour l’instant autour de 7,5%, il est peu probable que l’activité de construction reprenne vraiment pied avant le printemps 2027 au plus tôt. »

En effet, les craintes d’inflation liées à la guerre ont fait flamber les rendements des bons du Trésor de référence, entraînant dans leur sillage des taux hypothécaires déjà élevés. Le taux de 7,5% enregistré la semaine dernière correspond au niveau le plus élevé du taux moyen des prêts à taux fixe sur 30 ans depuis novembre 2023.

Par ailleurs, le nombre de contrats signés pour les ventes en attente de logements anciens aux États-Unis USNAR=ECI a chuté de manière inattendue de 7,3% le mois dernier, selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR), une baisse bien plus marquée que la légère baisse de 0,5% prévue par les économistes.

Ce chiffre efface la maigre hausse de 0,3% enregistrée le mois précédent.

L’indice des ventes de logements en attente de la NAR stagne près du creux atteint immédiatement après les confinements imposés en raison de la COVID-19, depuis que les taux hypothécaires fixes à 30 ans ont franchi la barre des 6%, il y a plus de quatre ans.

« Les conditions du marché se sont détériorées en septembre en raison de la hausse rapide des taux hypothécaires », explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

« Les taux hypothécaires pourraient avoir atteint leur pic », ajoute Yun. « Cependant, la hausse des prix de l’énergie et la pression inflationniste qui en résulte sont sources de grande incertitude. »

(Stephen Culp)

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