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Marchés US : Lululemon Athletica, Adobe, Ionis Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 13:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, et sur l'indice de référence S&P 500 ont progressé vendredi, dans l'attente de chiffres de l'emploi susceptibles de mettre à l'épreuve la dynamique récente des actions. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des perspectives; le changement de directeur général vient s'ajouter aux inquiétudes liées à la concurrence nL6N44W0ES

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - En baisse après la nomination d'Anil Chakravarthy, un initié de l'entreprise, au poste de directeur général

nL6N44W0H1

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA d'un traitement contre une maladie cérébrale rare nL4N44W0PW

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - L'action progresse alors que la société prévoit de supprimer environ 15 % de ses effectifs nL6N44W0LC

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Le titre recule, les analystes soulignent des perspectives prudentes nL6N44W0HM

Valeurs associées

ADOBE
285,7500 USD NASDAQ 0,00%
IONIS PHARMACEUT
58,1300 USD NASDAQ 0,00%
LULULEMON ATHLETICA
121,7700 USD NASDAQ 0,00%
SIMMONS FIRST N -A-
22,9800 USD NASDAQ 0,00%
THE TRADE DESK RG-A
15,0900 USD NASDAQ 0,00%
ZSCALER
177,8000 USD NASDAQ 0,00%
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