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Marchés privés : vers plus de 34 000 milliards de dollars d'encours mondiaux d'ici 2031 (rapport Preqin)
information fournie par AOF 28/10/2026 à 17:00

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(Zonebourse.com) - Preqin, filiale de BlackRock (grand gestionnaire d'actifs au monde), a publié Private Markets in 2031, son rapport annuel de référence sur les tendances qui façonneront les marchés non cotés au cours des cinq prochaines années. Cette étude analyse les levées de fonds, la performance ainsi que les encours sous gestion (AUM) dans le capital-investissement (private equity), la dette privée, le capital-risque (venture capital) et les infrastructures.

Un gâteau mondial à 34 000 milliards de dollars

Les marchés privés poursuivent leur expansion : Preqin anticipe que leurs encours dépasseront les 34 000 MdsUSD d'ici 2031, avec un potentiel de croissance supplémentaire à mesure que la dette privée s'étend à des stratégies adossées à des actifs (asset-backed). Les levées de fonds devraient renouer avec une dynamique haussière d'ici 2031, portées par l'amélioration attendue de la liquidité, l'évolution des allocations des investisseurs et la multiplication des opportunités d'investissement.

Chaque année, ce rapport s'impose comme une référence pour l'analyse prospective des marchés privés, fournissant des prévisions détaillées sur les levées de fonds, la performance et la croissance des encours pour chaque classe d'actifs.

Nouveaux formats : l'avènement des fonds "evergreen" et du financement adossé

Selon les conclusions de ce rapport, le capital-investissement dépasse la phase d'ajustement. Les encours mondiaux du private equity devraient atteindre 11 600 MdsUSD d'ici 2031, soutenus par le redressement des performances financières et des retours de capital. Le capital-développement (growth equity) et les fonds secondaires devraient croître plus rapidement que les stratégies traditionnelles de rachat par LBO. La sélection rigoureuse des gérants et la discipline de souscription demeurent essentielles face à la dispersion persistante des rendements.

En outre, la dette privée entre dans une phase de plus grande discipline. Les encours de la dette privée devraient franchir la barre des 5 000 MdsUSD d'ici 2031. De nouvelles perspectives émergent à mesure que la classe d'actifs dépasse le simple prêt aux entreprises pour s'étendre aux financements adossés à des actifs (asset-based finance) et à d'autres formats non pris en compte dans les estimations classiques basées sur les fonds fermés. Les fonds ouverts/permanents (evergreen) devraient constituer le segment le plus dynamique. Avec l'élargissement de l'écart de performance entre gérants, la qualité du crédit, la protection contre le risque de perte et la maîtrise du risque deviennent primordiales.

La tech et la transition comme catalyseurs d'investissement

Preqin relève aussi que l 'IA redéfinit le capital-risque. L'intelligence artificielle devrait continuer d'agir comme un puissant moteur pour le capital-risque en abaissant les barrières à la création d'entreprises et en ouvrant de multiples débouchés applicatifs. Selon le scénario de référence de Preqin, les encours du capital-risque atteindraient 3 790 MdsUSD d'ici 2031, tirés par les gains de productivité. Des scénarios alternatifs mesurent également l'impact d'une adoption plus ou moins rapide de l'IA sur les valorisations, les levées de fonds et les sorties.

La filiale de BlackRock observe aussi que la demande structurelle soutient les infrastructures. Les encours du secteur devraient atteindre 2 740 MdsUSD d'ici 2031, soit une croissance annuelle moyenne de 9,8%. Cette progression sera principalement alimentée par les priorités accordées à la sécurité énergétique et électrique, à la connectivité numérique et à la résilience des chaînes d'approvisionnement, créant ainsi des opportunités à travers divers secteurs d'infrastructures, stratégies d'investissement et zones géographiques.

Etats-Unis, Europe, APAC : le rapport de force mondial

Enfin, Les opportunités de croissance régionale évoluent sur l'ensemble des marchés non cotés. D'ici 2031, l'Amérique du Nord devrait conserver sa position de premier marché avec plus de 23 000 MdsUSD d'encours sous gestion, tandis que l'Europe devrait franchir la barre des 7 000 MdsUSD de dollars et la région Asie-Pacifique (APAC) avoisiner les 3 000 MdsUSD.

(Image générée par l'IA : Gemini)

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 17:00:00.

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