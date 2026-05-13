Marchés émergents : une probabilité de dispersion et des opportunités

bull et bear. (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

Par Anthony Kettle, BlueBay Senior Portfolio Manager, Emerging Markets

1 - Réflexions sur le carry trade des marchés émergents (EM)

Le carry trade des marchés émergents reste attractif, mais de plus en plus sélectif. Nous privilégions les devises à rendement élevé, avec des cadres politiques crédibles, des rendements réels solides et des soldes extérieurs robustes, comme le real brésilien, ainsi que des pays frontaliers bénéficiant des prix élevés de l'énergie (par exemple, le Nigéria).

Nous voyons également des opportunités dans certains pays affectés négativement par les prix de l'énergie plus élevés, comme la Turquie et l'Égypte, où des cadres politiques solides et des valorisations intéressantes aident à atténuer l'impact négatif de l'énergie.

En revanche, nous restons prudents vis-à-vis de nombreuses économies dont la performance est négativement corrélée aux prix du pétrole et où les soutiens fiscaux sont plus faibles. Dans l'environnement actuel du marché, une stratégie consistant à acheter une exposition large aux devises des marchés émergents à rendement élevé ne semble pas être une approche réussie, car nous voyons les meilleures opportunités là où le carry est soutenu par des banques centrales crédibles et des fondamentaux en amélioration, en particulier dans certaines régions d'Amérique latine où la crédibilité des politiques reste robuste.



2 - Impact d'une baisse des prix du pétrole ou d'une non-réduction des taux de la Fed sur le carry trade des marchés émergents

Ces risques vont dans des directions différentes. Une baisse du pétrole aiderait les marchés émergents importateurs de pétrole grâce à la désinflation et à un dollar plus faible, mais exercerait une pression sur les exportateurs de matières premières.

Il est important de se rappeler que les marchés émergents en tant que classe d'actifs comprennent plus de 100 pays différents, ce qui offre une grande marge de manœuvre pour positionner les portefeuilles afin de pouvoir bénéficier de, ou au moins être résilients face à, des thèmes tels que la hausse ou la baisse des prix des matières premières. Une Fed qui reste stable soutiendra marginalement le dollar et augmente le coût d'opportunité du carry/différentiels de taux d'intérêt, bien qu'il y ait eu beaucoup d'autres facteurs, en plus des réductions de taux de la Fed, qui ont conduit à un dollar plus faible au cours des 18-24 derniers mois (comme la diversification des investisseurs des positions surpondérées en USD, la rapatriation des capitaux, la diversification des réserves de change).

Nous répétons que la réussite du carry trade des marchés émergents dépend de la recherche de souverains ayant une forte crédibilité politique et, idéalement, un élan réformateur ou politique, plutôt que de chercher des pays où un fort carry compense simplement des fondamentaux dégradés.

3 - Les risques de dépenses fiscales des économies émergentes et l'inversion de la courbe des rendements si le pétrole reste élevé

Il s'agit d'une question de timing. Oui, ces risques sont sous-estimés, principalement dans les pays émergents importateurs de pétrole avec des subventions sur le carburant, car le marché continue de supposer que les deux parties veulent finalement désescalader par des canaux diplomatiques plutôt que d'engager une nouvelle phase cinétique du conflit.

Un pétrole plus cher alimente l'expansion fiscale à travers les dépenses sociales et les pressions sur les subventions, tandis que les exportateurs de matières premières peuvent encaisser des gains exceptionnels, mais devront aussi subventionner les populations locales et gérer l'impact inflationniste des prix plus élevés de l'énergie. En ce qui concerne la forme de la courbe des rendements, cela dépendra du compromis entre la croissance et l'inflation.

Des prix du pétrole plus élevés qui provoquent une réaction «hawkish» de la banque centrale, conduisant finalement à une croissance plus faible, pourraient aboutir à des courbes plus plates, tandis que des banques centrales prêtes à ignorer un pic de l'inflation globale, tout en soutenant les gouvernements fournissant des subventions à leurs populations locales pour compenser l'impact des prix de l'énergie, pourraient entraîner des courbes plus pentues.

Cela souligne encore la probabilité de dispersion au sein de la classe d'actifs des marchés émergents et les opportunités qui peuvent en découler. Les investisseurs doivent suivre de près les signaux de crédibilité fiscale, en particulier dans les économies avec des dynamiques d'endettement déjà tendues, car celles-ci pourraient déclencher un réajustement plus brutal des primes de terme des marchés émergents.