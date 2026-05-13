France: Confinement à bord d'un navire de croisière à Bordeaux, suspicion de gastro-entérite

Le navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie d'hantavirus, près du port de Granadilla de Abona, Tenerife

Plus de 1.700 ‌personnes sont confinées à bord d'un navire de croisière à ​Bordeaux en raison d'une suspicion d'épidémie de gastro-entérite, ont annoncé mercredi la préfecture de Gironde et l'Agence régionale de santé (ARS), qui écartent ​tout lien avec les cas d'hantavirus détectés sur le navire MV Hondius.

Le bateau compte ​1.233 passagers, majoritairement de nationalités ⁠britannique et irlandaise, ainsi que 514 membres d'équipage, a précisé ‌la préfecture. Un Français figure parmi les passagers.

"Selon les informations qui ont été transmises, hier soir, par ​le capitaine du navire, ‌jusqu'à une cinquantaine de passagers ont été touchés ⁠par des symptômes compatibles avec une infection digestive aiguë. Ces passagers ont été immédiatement pris en charge par le médecin de ⁠bord et isolés ‌dans leur cabine", selon le communiqué des autorités.

Une mission ⁠médicale est intervenue à bord du navire pour "effectuer un ‌point de situation sanitaire". Des prélèvements sont en cours ⁠de réalisation par le service d'infectiologie du CHU ⁠de Bordeaux.

"Il n'existe ‌aucune raison permettant de faire un lien entre cette épidémie à ​bord d'un bateau de croisière ‌en provenance de Belfast et de Liverpool et les cas d'hantavirus détectés sur le ​navire MV Hondius", ont précisé la préfecture de Gironde et l'ARS.

La préfecture a également indiqué qu'une personne de nationalité ⁠britannique âgée de 92 ans était décédée à bord d'un arrêt cardiaque lors d'une escale du bateau à Brest (Finistère) le 11 mai dernier, sans qu'aucun lien soit pour le moment établi avec l'épidémie présumée de gastro-entérite.

(Rédigé par Benjamin Mallet, avec Stéphane Mahé ; ​édité par Sophie Louet)