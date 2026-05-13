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France: Confinement à bord d'un navire de croisière à Bordeaux, suspicion de gastro-entérite
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 17:27

Le navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie d'hantavirus, près du port de Granadilla de Abona, Tenerife

Le navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie d'hantavirus, près du port de Granadilla de Abona, Tenerife

Plus de 1.700 ‌personnes sont confinées à bord d'un navire de croisière à ​Bordeaux en raison d'une suspicion d'épidémie de gastro-entérite, ont annoncé mercredi la préfecture de Gironde et l'Agence régionale de santé (ARS), qui écartent ​tout lien avec les cas d'hantavirus détectés sur le navire MV Hondius.

Le bateau compte ​1.233 passagers, majoritairement de nationalités ⁠britannique et irlandaise, ainsi que 514 membres d'équipage, a précisé ‌la préfecture. Un Français figure parmi les passagers.

"Selon les informations qui ont été transmises, hier soir, par ​le capitaine du navire, ‌jusqu'à une cinquantaine de passagers ont été touchés ⁠par des symptômes compatibles avec une infection digestive aiguë. Ces passagers ont été immédiatement pris en charge par le médecin de ⁠bord et isolés ‌dans leur cabine", selon le communiqué des autorités.

Une mission ⁠médicale est intervenue à bord du navire pour "effectuer un ‌point de situation sanitaire". Des prélèvements sont en cours ⁠de réalisation par le service d'infectiologie du CHU ⁠de Bordeaux.

"Il n'existe ‌aucune raison permettant de faire un lien entre cette épidémie à ​bord d'un bateau de croisière ‌en provenance de Belfast et de Liverpool et les cas d'hantavirus détectés sur le ​navire MV Hondius", ont précisé la préfecture de Gironde et l'ARS.

La préfecture a également indiqué qu'une personne de nationalité ⁠britannique âgée de 92 ans était décédée à bord d'un arrêt cardiaque lors d'une escale du bateau à Brest (Finistère) le 11 mai dernier, sans qu'aucun lien soit pour le moment établi avec l'épidémie présumée de gastro-entérite.

(Rédigé par Benjamin Mallet, avec Stéphane Mahé ; ​édité par Sophie Louet)

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4 commentaires

  • 17:59

    Une histoire courante en fait...

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