LinkedIn prévoit de licencier 5% de ses effectifs selon des sources

Illustration de l'application LinkedIn
par Jeffrey Dastin et Jeff Horwitz
LinkedIn devait annoncer mercredi une vague de licenciements, ont déclaré deux sources à Reuters, dans le cadre d'une réorganisation de ses équipes au profit de ses activités en croissance.
Le réseau social professionnel, propriété de Microsoft, prévoit de licencier 5% de ses effectifs, a précisé une des sources.
LinkedIn compte plus de 17.500 employés à temps plein dans le monde, selon le site internet de l'entreprise.
Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quelles équipes seraient concernées.
La raison invoquée pour ces licenciements n'était pas liée au remplacement d'emplois par l'intelligence artificielle, a dit l'une des sources à Reuters.
Ces suppressions d'emplois interviennent alors que le chiffre d'affaires de LinkedIn, qui commercialise des outils de recrutement et des abonnements, a augmenté de 12% en glissement annuel au cours du trimestre qui vient de s'achever par rapport à l'année précédente, selon les documents financiers déposés par Microsoft.
(Par Jeffrey Dastin et Jeff Horwitz à San Francisco ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)
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