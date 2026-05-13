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LinkedIn prévoit de licencier 5% de ses effectifs selon des sources
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 17:31

Illustration de l'application LinkedIn

Illustration de l'application LinkedIn

par Jeffrey Dastin et ‌Jeff Horwitz

LinkedIn devait ​annoncer mercredi une vague de licenciements, ont déclaré deux sources à Reuters, dans le ​cadre d'une réorganisation de ses équipes au profit de ​ses activités en croissance.

Le ⁠réseau social professionnel, propriété de Microsoft, ‌prévoit de licencier 5% de ses effectifs, a précisé une des sources.

LinkedIn ​compte plus ‌de 17.500 employés à temps ⁠plein dans le monde, selon le site internet de l'entreprise.

Reuters n'a pas été en ⁠mesure de ‌déterminer quelles équipes seraient concernées.

La raison ⁠invoquée pour ces licenciements n'était pas ‌liée au remplacement d'emplois par l'intelligence ⁠artificielle, a dit l'une des sources ⁠à Reuters.

Ces ‌suppressions d'emplois interviennent alors que le chiffre ​d'affaires de LinkedIn, ‌qui commercialise des outils de recrutement et des abonnements, a ​augmenté de 12% en glissement annuel au cours du trimestre qui ⁠vient de s'achever par rapport à l'année précédente, selon les documents financiers déposés par Microsoft.

(Par Jeffrey Dastin et Jeff Horwitz à San Francisco ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 17:58

    17,500 employés!!!En effet il y a du gras

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